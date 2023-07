Cumplen sus deseos

Michigan, EU

Un documento escrito a mano por la cantante Aretha Franklin y encontrado en su sofá después de su muerte en 2018 es un testamento válido en Michigan, concluyó un jurado el martes, en un giro crítico en una disputa que ha enfrentado a los hijos de la cantante.

Es una victoria para Kecalf Franklin y Edward Franklin, cuyos abogados habían argumentado que los documentos fechados en 2014 deberían anular un testamento de 2010 que se descubrió casi al mismo tiempo en un gabinete cerrado con llave en la casa de la Reina del Soul en los suburbios de Detroit.

El jurado deliberó menos de una hora después de un breve juicio. Luego de que se leyó el veredicto, los nietos de Aretha Franklin se adelantaron desde la primera fila para abrazar a Kecalf y Edward.

"Estoy muy, muy feliz. Sólo quería que se cumplieran los deseos de mi madre", dijo Kecalf Franklin. "Sólo queremos exhalar ahora mismo. Han sido cinco largos años para mi familia, mis hijos".





Aretha Franklin, quien por décadas fue una estrella mundial conocida por éxitos como "Think", "I Say a Little Prayer" y "Respect", no dejó un testamento formal escrito a máquina cuando murió hace media década, a los 76 años.

MUY SIGNIFICATIVOS

En los argumentos finales, los abogados de dos de los hijos de Franklin dijeron que el hecho de que los documentos de 2014 fueran encontrados en un cuaderno oculto entre los cojines de un sofá no los hacía menos significativos.

"Puedes tomar tu testamento y dejarlo en la repisa de la cocina. Sigue siendo tu voluntad", dijo Charles McKelvie al jurado.

Otro abogado, Craig Smith, señaló la primera línea del documento, que se mostró ampliado en cuatro grandes carteles frente al jurado.

"Aquí mismo dice: ´Este es mi testamento´. Ella está hablando desde la tumba", dijo Smith sobre Franklin.

Kecalf y Edward se unieron contra su hermano Ted White II, quien favorecía el testamento de 2010. El abogado de White, Kurt Olson, señaló que el testamento de 2010 estaba bajo llave. Dijo que era mucho más significativo que los papeles encontrados en el sofá.

"Estábamos aquí para ver qué concluía el jurado. Viviremos con eso", dijo Olson después del veredicto.

El jurado llegó a la decisión de que la versión de 2014 fue firmada por Aretha Franklin, quien puso una cara sonriente en la letra "A".

Olson dijo que aún podría haber discusiones con el juez sobre si se deben cumplir algunas disposiciones del testamento de 2010.