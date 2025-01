Da Jennifer Lopez show sorpresa en club durante Sundance

Jennifer Lopez hizo vibrar a los asistentes de un club nocturno llamado Casamigos al subir al entarimado del DJ para realizar una actuación musical sorpresa durante su paso por el Festival de Cine de Sundance.

De acuerdo con un reporte de Page Six, la cantante se acercó a la mesa del DJ Chase B para bailar y cantar ante la multitud, tocando temas como "Jenny From the Block", "Get Right" y "All I Have".

"Llegó de buen humor y fue directamente a su mesa donde bailó y cantó durante la primera parte de la noche. Fue entonces cuando la mayoría de la multitud se dio cuenta de que ella estaba allí. Luego se subió al escenario y comenzó a cantar 'Jenny' y luego interpretó 'All I Have'", compartió una fuente al portal estadounidense.

La estrella de 55 años interactuó con los presentes, transmitiendo buena energía musical a través de su presentación.

"La energía zumbaba y el Casamigos fluía. Ella cambió la vibra de la noche", dijo la fuente.

Lopez compartió a través de sus historias de Instagram algunas de las fotos que capturó durante la fiesta, donde ella posó junto a algunos amigos, luciendo un atuendo beige que consistía e chaqueta corta y pantalones de cintura alta, que combinó luciendo joyería dorada y gafas oscuras.

La también actriz llegó a Park City este fin de semana para el estreno mundial de El Beso de la Mujer Araña, del cineasta Bill Condon.