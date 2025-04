Viaje espacial de celebridades femeninas con Blue Origin

La empresa Blue Origin de Jeff Bezos lanzó al espacio hoy a una tripulación de celebridades femeninas que incluía a Katy Perry, Gayle King y Lauren Sanchez, la prometida de Bezos.

Fue la última ola en el turismo espacial, donde más ricos y famosos que nunca —o afortunados y bien conectados— pueden entrar en el reino de gravedad cero tradicionalmente dominado por astronautas profesionales.

El cohete New Shepard despegó en el rápido viaje de ida y vuelta desde el oeste de Texas. Las llevó a unos 105 kilómetros (65 millas) de altura, ofreciendo unos preciosos minutos de ingravidez.

"I think this experience has show me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are..." — Katy Perry talks about her experience flying to space with Blue Origin. pic.twitter.com/brNAV6ajzh