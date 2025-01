Reagendan sentencia de los Menéndez

Por: Agencia Reforma

Enero 20, 2025 -

Los incendios forestales ocurridos en Los Ángeles tuvieron repercusiones no sólo en las comunidades directamente afectadas, sino también en casos judiciales de alto perfil, como el de los hermanos Menéndez, el cual tendrá más retrasos, informó The Hollywood Reporter.

El juez Michael Jesic decidió posponer una vez más la sentencia de los hermanos Menéndez, culpando de la demora al impacto de los incendios forestales en los preparativos legales.

La audiencia, que ya había sido aplazada anteriormente, se llevará a cabo ahora el 20 y 21 de marzo.

La decisión llega en un momento en que Los Ángeles se enfrenta a una crisis, ya que los incendios han provocado una ola de criminalidad, con saqueos y vandalismo generalizados en las zonas evacuadas.

TENDRÁ MANO DURA

El nuevo fiscal de distrito, Nathan Hochman, ha prometido tratar con mano dura estos delitos y aseguró que la justicia será rápida y significativa para quienes se aprovechen de la tragedia.

La atención mediática hacia el caso Menéndez se ha intensificado en los últimos meses gracias a la serie de Netflix "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) y al documental The Menéndez Brothers.

El exfiscal de distrito, George Gascón, había expresado su intención de reconsiderar las sentencias de los hermanos, pero su postura fue muy criticada.

Hochman ha señalado que el caso Menéndez, a pesar de su alto perfil, no recibirá un trato preferencial, pero su decisión sobre cómo proceder con la sentencia será observada de cerca, ya que marcará el tono de su mandato y su enfoque en la justicia.