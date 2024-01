La trayectoria de las protagonistas de "Chicas pesadas"

CIUDAD DE MÉXICO

Los que sepan que los miércoles son para usar color rosa, o lo que significa fetch, o quiénes son Las Plásticas, son fans del clásico de los dos miles "Chicas pesadas", la cual estuvo protagonizada por cuatro chicas que el día de hoy son un icono gracias a este film: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Nicole Chabert; pero a 20 años de distancia ¿qué ha sido de ellas?

Lindsay Lohan (Cady Heron)

Fue uno de los máximos ídolos adolescentes a inicios del siglo XXI, gracias a filmes como "Juego de gemelas" (1998), "Tamaño natural" (2000), "Viernes de locos" (2003) o "Confesiones de una típica adolescente" (2004), pero fue precisamente "Chicas pesadas" el trabajo que la encumbró como una superestrella, por lo que sus siguientes proyectos la hicieron brillar como la diva que es, incluyendo sus discos Speak (2004) y A Little More Personal (Raw) (2005); su declive llegó en 2007 cuando la pelirroja comenzó a verse envuelta en polémicas debido a su gusto por las fiestas, el alcohol y las sustancias prohibidas, lo que la llevó en varias ocasiones a rehabilitación.

Este sube y baja en la vida de Lohan duró hasta 2013, cuando decidió retomar su camino en la actuación a través de trabajos como "Liz & Dick" (2012), y "The Canyons" (2013), incluso compartió con el público su aventura de abrir clubes de playa en Grecia en reality show de MTV "Lindsay Lohan: La dueña de la playa" (2019), en 2022 realiza su primera película para Netflix, "Una Navidad de golpe".

En su vida personal Lindsay al fin encontró estabilidad con el empresario Bader Shammas, con quien se casó en secreto en abril de 2022 y el 17 de julio del año pasado le dio la bienvenida a su primer hijo, Luai Shammas. Esta semana estuvo presente en la premier de la nueva versión de Chicas Pesadas, causando conmoción entre el público.

Rachel McAdams (Regina George)

Después de haber dado vida a la diva de la secundaria Regina George, la actriz canadiense se consagró como reina de la comedia romántica con su siguiente película "Diario de una pasión" (2004), dónde compartió créditos con su compatriota Ryan Gosling. A partir de ese momento le siguieron proyectos como los filmes "Los rompebodas" (2005), "La joya de la familia" (2005), "Sherlock Holmes" (2009), "Morning Glory" (2010), "Medianoche en París" (2011), "Votos de amor" (2012), "En primera plana" (2015); incluso entró al universo Marvel con las películas "Doctor Strange" (2016) y "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (2020), en cada una demostrando que es una actriz multifacética y con muchos recursos, que puede hacer cosas grandiosas con cualquier papel.

Rachel es una consumada activista en pro del medio ambiente y causas sociales, durante cuatro años tuvo su página de internet GreenIsSexy.org, además de que ha colaborado con diversas causas, como en el documental "Take Me to the River", como narradora, donde se muestra qué se está haciendo para intentar salvar ríos emblemáticos; también en 2006 participó en la manifestación "Día sin inmigrantes" en Los Ángeles, entre muchas otras cosas. En su vida privada mantiene una relación desde 2016 con el guionista Jamie Linden, con quien tiene dos hijos, un niño de 5 años y una niña de tres.

Amanda Seyfried (Karen Smith)

Si bien su papel de Karen, la chica distraída, dulce y bella, de "Chicas pesadas" le dio notoriedad, su verdadero lanzamiento al estrellato vino después al interpretar a Sophie, en la versión cinematográfica del musical "Mamma Mia!" (2008), donde compartió créditos con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård; en este proyecto inició un romance con su compañero Dominic Cooper con quien duró dos años. Le siguieron películas de los más diversos géneros, desde terror hasta comedia romántica, entre ellas "Diabólica tentación" (2009), "Cartas a Julieta" (2010), "Querido John" (2010), "La chica de la capa roja" (2011), "Los miserables" (2012), incluso con temáticas fuertes como "Lovelace" (2013), donde interpretó a Linda Lovelace, actriz pornográfica estadounidense de los años setenta; su trabajo más reciente es el film "Siete velos" (2023), donde interpreta a una directora de escena que lidia con sus demonios internos, mientras prepara el montaje de la ópera "Salomé".

Amanda ha llevado su vida privada con discreción y nunca se ha visto envuelta en escándalos, en 2016 inició una relación con su colega Thomas Sadoski, y tan sólo un año después le dieron la bienvenida a su primera hija, Nina, y en 2020 le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Thomas.

Lacey Chambert (Gretchen Wieners)

Tal vez de las cuatro "plásticas" ella es la que ha llevado una carrera más discreta después de "Chicas pesadas", aunque inició su carrera artística desde muy temprana edad en Broadway, además de hacerse muy popular en la serie "La familia Salinger" (1994 - 2000). Sus siguientes trabajos fueron la película para televisión "Hello Sister", "Goodbye Life" (2006), "Gritos en la oscuridad" (2006), "Si Dios fuera el Sol" (2007), "Unas fiestas reales" (2014), por mencionar algunas; además, prestó su voz a Gwen Stacey para la serie animada "The Spectacular Spider-Man" (2008). Es muy activa en sus redes sociales, donde comparte su día a día y es mamá de una niña de cuatro años.