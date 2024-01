Rechaza Mario Delgado que dinero público vaya a campaña de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO

"En la campaña y en todas las actividades de la doctora Sheinbaum, no hay ni un peso que provenga del erario público, porque no lo permitiríamos y porque la doctora Sheinbaum tiene una profunda convicción de que es algo que combatimos y no vamos a caer en esta práctica".

La exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, acusó que desde la Secretaría del Trabajo le habrían solicitado destinar dinero a la precampaña de la morenista.

Mario Delgado respondió que no retienen el salario a los trabajadores ni ninguna de estas prácticas.

Por otra parte, señaló que no ha habido ninguna logística especial por el tema de la inseguridad, y que no han percibido riesgos en la precampaña de Claudia Sheinbaum.

"Ayer, por ejemplo, hubo un evento extraordinario en Lagos de Moreno, Jalisco. Una zona complicada en temas de seguridad, pero vimos un ambiente festivo", expresó.