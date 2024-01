Selena Gomez se ausentará de redes, tras escándalo con Kylie Jenner

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante y actriz de 31 años sabe cómo enfrentarse al estrés, pues cuando una situación la pone en boca de todas y todos, prefiere alejarse del caos de las redes sociales y tomarse una pausa y, en esa ocasión, no es la excepción.

Aunque Selena ya negó las versiones que aseguraban que, durante la 81 edición de los Globos de Oro se acercó a Taylor Swift para contarle que había recibido un 'no' por respuesta cuando se acercó a Timothée Chalamet para retratarse con él, y el actor hizo lo mismo desde su trinchera, en redes sociales siguen alimentando la historia de que Kylie Jenner tiene controlado al protagonista de "Wonka", que ha demostrado que está muy comprometido con su relación con la empresaria.

Por ello, el anuncio que hizo la actriz de "Only Murders in the Building", en que daba a conocer que se alejaría de Instagram, fue automáticamente asociado a los acontecimientos de este domingo.

La actriz, que incursionó en la pantalla chica a los 10 años en "El show de Barnie y sus amigos", escribió: "Estoy fuera de las redes sociales por un tiempo, me estoy centrando en lo que realmente importa".

Este mensaje lo acompañó de un video donde aparece Benny, su actual pareja, en la que luce recostado en el piso jugando con dos pequeños, una niña y un niño, que lucen muy sonrientes y divertidos.

La noticia no causó sorpresa entre sus más de 429 millones de seguidores, pues no es la primera vez que Gomez anuncia que se alejara de sus cuentas, ante conflictos de índole pública.

Tan sólo este año, la joven dejó de publicar en su cuenta de Instagram en dos ocasiones; cuando se habló de una controversia entre ella, Swift y Hailey Bieber, la esposa de su exnovio Justin, y la vez que fue criticada por no emitir ninguna postura o juicio durante los enfrentamientos entre Israel y Hamás.

En este sentido, sus seguidores le han solicitado que deje de informar cuando se tome una pausa de sus redes y sólo lo haga, pues creen que al hablar de ello busca capturar atención generalizada.