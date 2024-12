´La chica dorada´: Anda ´Pau´ de intensa

Por: Agencia Reforma

Noviembre 25, 2024 -

Paulina Rubio es puro amor... y baile, como lo demuestra su nueva canción, "Balada Pop", donde expone su forma de ver este sentimiento que considera es un motor de vida, pero también el que la hace sentir vulnerable.

"Para mí, la canción habla de que uno puede ser bien rudo en la vida, pero en el amor te vuelves miel. En la primera frase de la canción lo dice, y yo soy así: enseño mis cartas, no soy poker face" (que no revela quién es).

"Es bonito ser auténtico y vulnerable, y en el amor, más. La canción es muy yo, tequila y rock and roll; soy una balada pop, no se puede negar, yo soy el amor y lo vivo intensamente", dijo "La Chica Dorada" en enlace telefónico desde su casa en Miami.

"Pau" dijo que se inclinó por esta canción, su primer lanzamiento después de seis años, debido a sus arreglos tropicales pop con fusión caribeña.

"Vivo en Miami, soy totalmente 305 (código telefónico), ´Ya tú sabe´", expresó. "Soy muy fiel al momento, y lo sabemos, siempre he sido así. Estoy viviendo el gozo de escribir lo que yo quiero y eso me da mucha libertad".

Sin mencionar a sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nágera y Gerardo Bazúa, padres de sus hijos Nico y Eros, la intérprete de "Ni Una Sola Palabra" y "Yo No Soy Esa Mujer" aseguró que el amor la define.

"Es el Talón de Aquiles, pero es la fuerza, es la personalidad; el amor define al personaje que es Paulina Rubio, y todos lo que me conocen saben que soy así: visceral, pasional, verdadera".

Tras experimentar en varios géneros, como el urbano pop, el dance y el regional fusión, a la estrella de 53 años no le hace falta ningún estilo, y aunque no ha pegado con todas sus canciones, sabe que sí ha tenido éxitos que la definen.

"Me arrepiento de lo que no hago. El arte es para experimentar, y sobre todo, con los ritmos que me dan una bandera multicolor y de vigencia. La balada pop tiene mucho que ver con el rock and roll, y la letra es muy genuina.

Ahora es más caribeño y me gusta mucho la cumbia; tiene mucho de Miami, de Paulina. Me encantó lo que hice con Raymix (´Tú y Yo´), con Miguel (Bosé, ´Nena´), la de Coti y Julieta Venegas (´Nada Fue un Error´), la de Los Tigres del Norte (´Golpes en el Corazón´)".

Entre los planes que "Pau" tiene para lo que resta del año está terminar otras canciones que ha grabado en su estudio de Miami, así como concretar conciertos para México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Ante la pregunta específica de si habrá shows como solista y otros con Timbiriche, su respuesta fue: ´Sí a todo, pero sólo puedo decir eso, nada más".

La intérprete de "Güera" y "Ni Rosas Ni Juguetes" comentó que ha disfrutado mucho el proceso de crear música, y que sus hijos escuchan primero que nadie.

"Como trabajo en un estudio en casa, siempre están en constante movimiento conmigo, nos divertimos mucho. Uno de ellos dos es más musical, se le notan más las ganas de ser parte de la música; jugamos.

No juzgamos, hablamos de todo y hasta que salimos del estudio ya nos damos opiniones. Cada canción compite con otras canciones. A ellos les encanta (lo que hago)", puntualizó.

La ´Chica Dorada´ prepara nuevas canciones para el 2025.

La cantante afirma ser muy verdadera en sus melodías.