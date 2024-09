Encabezan adaptación de Cumbres Borrascosas

La icónica novela de Emily Brontë, "Cumbres Borrascosas", tendrá una nueva adaptación cinematográfica con Margot Robbie y Jacob Elordi en los papeles principales.

Robbie, de 34 años, interpretará a Catherine Earnshaw, mientras que Elordi, de 27 años, será su torturado amante, Heathcliff, según confirmó Deadline.

El proyecto estará dirigido por Emerald Fennell, quien también dirigió la película Saltburn, y será producido por la compañía LuckyChap, fundada por la propia Margot Robbie.

La película se encuentra en la fase de preproducción y está previsto que el rodaje comience el próximo año en Reino Unido.

Hasta el momento, los detalles de la trama de esta adaptación aún no se han revelado.

NOVELA ORGINAL

La novela original, publicada en 1850, es una obra maestra de la literatura inglesa, que narra la intensa y trágica historia de amor entre Heathcliff y Catherine, marcada por el amor, la obsesión y la venganza.

Ha tenido numerosas adaptaciones cinematográficas a lo largo de los años, siendo la versión de 1939, dirigida por William Wyler y protagonizada por Laurence Olivier, una de las más icónicas. La más reciente, de 2011, fue dirigida por Andrea Arnold, con Kaya Scodelario y James Howson en los papeles principales.

Robbie y Elordi ya habían trabajado juntos en la nueva campaña de Chanel N°5, donde protagonizan el cortometraje See You at 5, dirigido por Luca Guadagnino.

TRAS BARBIE

Tras el éxito monumental de Barbie, que recaudó mil 400 millones de dólares y obtuvo ocho nominaciones al Óscar, Robbie sigue consolidando su estatus como una de las actrices y productoras más influyentes de la industria. Además, se espera que protagonice A Big Bold Beautiful Journey, de Kogonada, que se estrenará en mayo de 2024.

Por su parte, Jacob Elordi, conocido por su papel en Euphoria y su interpretación de Elvis Presley en Priscilla de Sofia Coppola, continúa ganando terreno en la industria. Además de Cumbres Borrascosas, el actor tiene varios proyectos en puerta, como The Narrow Road to the Deep North de Justin Kurzell y Frankenstein de Guillermo del Toro.