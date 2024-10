Mauricio Martínez llora muerte de su hermana: "tengo el corazón roto"

El actor Mauricio Martínez vive duelo por la muerte de su hermana Babby Martínez Morales, quien tenía 49 años; así lo compartió con sus seguidores y lamentó la ausencia de quien dijo, fue su primer dueto en la vida. Babby falleció el 24 de septiembre pasado, y en redes sociales, Mauricio la recordó con amor.

Cuando dio a conocer la noticia hace unos días, recordó varios momentos de la infancia de ambos y de cómo su hermana y cómplice disfrutaba visitarlo en Nueva York.

Martínez dedicó un largo y emotivo mensaje a su hermana que tendrá una misa homenaje en Monterrey el 18 de octubre; el actor de musicales como "La Bella y La Bestia", "Fiebre de sábado por la noche" y "Mentiras", confesó que se siente muy triste y recordando todos los buenos momentos que pasaron desde su infancia, vivencias y travesuras que nunca podrá olvidar.

"Mi Babby, hoy tengo el corazón roto mientras trato de asimilar que ya no estás aquí. Mi cómplice y compañera de tantas travesuras desde niños. Mi mente, alma y corazón están inundados de recuerdos y de momentos hermosos a tu lado; desde las películas que veíamos juntos cuando éramos chiquitos hasta los duetos que hacíamos en el jardín de la casa para toda la familia, que fue nuestro primer público. ¡Cómo nos aplaudían los abuelos! ¡Tú fuiste mi primer dueto en la vida! Gracias por cuidarme siempre y por apoyarme cuando más lo necesité. Aún recuerdo esos primeros días sólo aquí en NYC de adolescente cuando me mandabas dinero cuando no me alcanzaba ni para la renta. ¡Y lo contenta que estabas de venir a visitarme! Siempre que paso por esa esquina en donde nos tomamos esa foto que está aquí es inevitable no pensar en ti. Hoy te prometo que ese SIEMPRE será nuestro lugar aquí en New York. My little piece of love, ¡cómo te voy a extrañar!", se lee.

Mauricio reconoció cuando su hermana estuvo para él cuando sufrió depresión, y aunque no reveló los motivos del fallecimiento, dejó entrever que su hermana pasaba por un momento de sufrimiento y que no tuvo una vida fácil.

"Entre las lágrimas y el dolor que siento hoy, también existe una paz dentro mi...pues sé en mi corazón que ya estás con nuestro papá. Y que estás en paz. Quiero darte las gracias por todos tus consejos, mi princess Babbs. Nunca los olvidaré y te prometo siempre seguirlos. Gracias por tus risas, por tus abrazos, por hacerme de comer tan delicioso y por apapacharme tanto cuando estuve tan deprimido. Siempre tenías las palabras adecuadas que me tocaban el alma y me ayudaban a salir adelante. Pero sobretodo, hermana mía, gracias por quererme tanto. Sé que tu vida no fue fácil y sin embargo para mí siempre tenías palabras de amor y esa sonrisa que nunca terminará y vivirá en mí siempre".

Martínez, quien se dio a conocer en 2002 tras su participación en el reality show "Operación Triunfo México", de Televisa, finalizó su mensaje con emotivas palabras para su hermana, recordando que pasaron juntos una última semana en Monterrey y que tuvieron tiempo para despedirse.

Me quedo con el brillo en tus ojos que me seguirá iluminando el camino cuando se ponga oscuro, y con nuestra última semana juntos en Monterrey, en la que estuvimos juntos solo tú y yo. Cómo te dije en ese último mensaje que te escribí hace apenas unos días: te quiero con todo mi corazón. Le doy gracias a Dios y a la vida por haberme permitido caminar junto a ti. Y por haberme dado a una hermana como tú. Gracias por todas las lecciones que nos diste y nos seguirás dando", escribió.