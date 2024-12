Tendrá Paty boda tapatía

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 -

Aún sin fecha para la boda, sin detalles de invitados ni programa, lo único seguro que tienen Paty Cantú y Christian Vázquez es que su matrimonio será en Guadalajara.

Como ambos son tapatíos, la cantante y el actor confirmaron que han pensado en lugares de su estado natal para efectuar el enlace.

"No tenemos nada, sólo mucho amor y mucho entusiasmo por lo que viene. Lo que creo que será un hecho es que nos casamos en Guadalajara porque es el lugar ideal, es de las mejores ciudades de México, de Latinoamérica y hay lugares preciosos", dijo la intérprete de "Goma de Mascar".

"Como los dos nacimos ahí y tenemos a nuestra familia ahí, ¿por qué tendríamos que hacerla en otro lugar? Ahí tenemos familia, amigos, y nos encanta la ciudad. Somos mil por ciento tapatíos y nos encanta pensar que esa fecha tan importante puede ser ahí", comentó Christian.

La ex integrante de LU acudió con su prometido a la entrega 25 de los Latin Grammy, celebrada en Florida, en la que estuvo nominada a Mejor Canción Pop por "A Las 3", su dueto con León Leiden.

Luego de que Paty llenara el Auditorio Nacional en octubre pasado, el actor de Te Llevo Conmigo y La Caída le dio el anillo de compromiso.

"Hemos recibido pura buena vibra, nos ha ido muy bien con todo lo que hemos proyectado y creo que lo que viene será grande, enorme", apuntó la cantante, de 40 años.

"Y yo hago lo que diga ella, estamos en el mismo canal, en la misma frecuencia, súper conectados", afirmó el histrión, de 38 años.

Como ambos están en el medio artístico, se han complementado con recomendaciones y opiniones sobre sus respectivos trabajos, aunque nunca han tenido interés o deseo de criticarse uno al otro.

"En los Latin Grammys hay nominados que a veces no conoces o de los que no sabes mucho, y nos sirve para compartir gustos por la música. Hablamos de lo que nos gusta, nos recomendamos cosas; él ha conocido a muchos compositores que no tenía en el radar", dijo Paty.