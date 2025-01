Custodia pendiente: Se queda con su nieto

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia han dado de qué hablar en las últimas horas, especialmente después de que la joven revelara detalles sobre una presunta infidelidad de parte de Marco Chacón a Maribel Guardia, asegurando que eso habría desatado una disputa por la custodia de su hijo.

En medio de la angustia por el futuro de su hijo, Imelda Garza Tuñón aseguró que la relación con Maribel Guardia se fracturó a raíz de descubrir la supuesta infidelidad de Marco Chacón con una de sus exalumnas.

"Marco fue el primero que me mencionó esto de: ´seguro te drogas´. Yo creo que viene desde toda la tierra que trae en mi contra desde su infidelidad. Estuvo saliendo 2 o 3 años con una exalumna suya de la universidad", relató.

DISPUTA LEGAL

En ese sentido, ante las dudas de que todo sea una venganza, Imelda reveló que desconoce las razones de toda la disputa legal; sin embargo, habló sobre los motivos por los cuales decidió tomar distancia de Maribel, ya que van casi dos años del fallecimiento de Julián Figueroa.

"No sé si sea una venganza o tenga que ver que estuvimos nada más una semana y nos quisimos ir de la casa. Porque ya había hablado con mi psiquiatra, con mi abuela y con muchas personas que me dijeron que era momento de retirarme porque serán casi dos años del fallecimiento de Julián", explicó la cantante, quien dijo que muchos pensaron que ella le ponía el cuerno con Marco, pero no es verdad.

FUERTE ACUSACIÓN

La denuncia que Maribel Guardia interpuso contra su exnuera, Imelda Garza Tuñón, indica que la joven sedaba al pequeño José Julián con pastillas para poder salir de fiesta. El incidente se suscitó el pasado 1 de septiembre de 2024 en la casa de la costarricense.

Maribel Guardia confesó que le da dinero a Imelda Garza Tuñón porque la cantante no trabaja ni tiene ingresos económicos. "Considero necesario hacer del conocimiento de esta autoridad que apoyo a mi nuera con 22 mil pesos mensuales para su sustento".

El periodista Carlos Jiménez compartió un video que muestra a Imelda Garza Tuñón recibiendo un paquete en la casa de Maribel. En las imágenes, se observa a un hombre escondiendo un paquete detrás de una figura de la Virgen de Guadalupe, ubicada cerca de la entrada de la residencia. Posteriormente, Imelda sale para recogerlo e ingresarlo al domicilio. Ella afirma que eran productos que pedía en paquetería.

¿ESTÁ ENFERMA?

El trastorno bipolar paranoide que padece Imelda Garza Tuñón, sería uno de los puntos por los que Maribel busca quitarle la custodia de su nieto, como se especificó en la denuncia que la actriz presentó en la Fiscalía. Hace un año, Garza Tuñón aceptó su condición. "Tengo un problema psiquiátrico, que tengo completamente controlado". Asimismo, describió los síntomas: "Empiezas a dejar de dormir, dejar de comer, y se llama hipomanía; nunca he llegado al grado de la manía".

No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio, pero eso sí: él necesita una madre sana y plena de sus facultades. -Maribel Guardia / Actriz y cantante.





FISCALÍA LE ENTREGA A SU NIETO

Maribel Guardia publicó un video a través de sus redes sociales en el que reveló que su nieto permanecerá con ella durante el tiempo en el que se realice la investigación.

En este sentido, ante las especulaciones del caso, Maribel aseguró que no se le ha concedido la custodia del menor, ya que espera que pueda estar con su mamá en un ambiente estable.