Deja los escenarios

Ciudad de México

Y es que el vocalista de Grupo Firme dio a conocer que tras cumplir 30 años de edad, concretar varios sueños, es momento de dejar los escenarios, aunque no específico si será temporal o definitivamente.

"Qué maravilla llegar a los 30 años, con un público espectacular y en otro país, Costa Rica", dijo el intérprete de "El Tóxico".





Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida".

El cantante comentó que ha perdido muchas cosas que no regresaran, por eso es que considera alejarse del medio para pensar en él y sentirse bien con él mismo.

"No es el fin de Grupo Firme no me voy hacer solista solo me estoy despidiendo por que a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida. GRACIAS FAMILIA".