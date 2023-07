BTS Lanza libro

Ciudad de México

En junio pasado, el grupo BTS anunció el lanzamiento de un libro de colección con varios jugosos detalles sobre su trayectoria musical. Hoy, ese pedazo de memorabilia ya se encuentra a la venta.

El libro, titulado "Beyond the Story: 10-Year Record of BTS", se convirtió en el artículo más vendido en varias tiendas en línea, como en Amazon. La preventa se lanzó apenas el jueves pasado de manera oficial.

544 PÁGINAS

De acuerdo con la editorial Flatiron, el libro, que narra detalladamente la trayectoria y carrera musical del grupo sensación de k-pop, fue escrito por el periodista Myeongseok Kang y los mismos miembros de BTS.

La página de Amazon del texto comparte que "la traducción al inglés de Flatiron, dirigida por Anton Hur, tendrá 544 páginas y contendrá fotografías exclusivas".

"Beyond the Story: 10-Year Record of BTS" llega justo cuando la boy band se encuentra en una pausa indefinida, durante la cual todos sus integrantes deben alistarse en el ejército de Corea del Sur, según la ley.

CANTAN EN SOLITARIO

Al mismo tiempo, varios de los integrantes han estado lanzado proyectos en solitario, mismos que han recibido todo el amor de su #ARMY, como se denominan las fans del grupo.

"Publicado en celebración del décimo aniversario de BTS, contiene historias que van más allá de lo que ya sabe sobre BTS, incluidas fotos inéditas, códigos QR de videos y toda la información de sus discos", adelanta Amazon en su descripción de artículo. El precio del libro es de 26.80 dólares (pasta dura), Un nuevo récord para BTS. Con el lanzamiento de su primer libro, los idols k-pop arrasan a nivel mundial ya no solo como cantantes, sino también como escritores con "Beyond the story", que actualmente figura en la primera posición de las obras más vendidas a nivel mundial.