Kendall Jenner, la musa de Bad Bunny

"Where She Goes" se estrenó el 18 de mayo. Como era de esperarse, el artista causó furor con su lanzamiento, y es que sus fans no tardaron en encontrarle sentido a la letra.

Gran parte de lo anterior se debe a Jenner. Si bien no han formalizado su romance, tal parece que "Benito" se encuentra más que enamorado de la modelo, pues todo apunta a que se inspiró en ella para componer la pista.

Decenas de usuarios inundaron TikTok de teorías sobre la "musa" de Bad Bunny en "Where She Goes". La influencer Marina fue una de las primeras en reaccionar a la letra y encontró múltiples detalles.

Tal como lo apuntó la usuaria, la canción de "Benito" sería el primer tema dedicado a la supermodelo. Por ejemplo, en el video oficial aparece el cantante manejando un auto clásico de lujo, mismos que son coleccionados por Jenner.

Otra de las curiosidades es que Kendall Jenner ha expresado abiertamente su afición por los caballos.

La tercera referencia apunta a la misma profesión de la modelo. Jenner comenzó en las pasarelas de Victoria´s Secret y, por último, Bad Bunny incluyó una curiosidad de Jenner y se relaciona con su amor por los gallos. En repetidas ocasiones, la famosa ha compartido fotografías donde se le observa cuidando a un ave de corral.