Nodal llama "falso" a J Balvin y lo tiene bloqueado de redes sociales

Sin embargo, en su reciente participación el programa de YouTube, "Tirando bola", de Franco Escamilla, el intérprete de "Un cumbión dolido", volvió a hablar del tema y reveló que hubo mucho más de lo que la gente pudo ver en plataformas. Y es que, después de que Nodal lanzara la "tiradera" en contra de Balvin, tuvieron un acercamiento para platicar sobre lo sucedido, pero tal parece que dicha plática no llegó a nada, pues el mexicano tomó la decisión de bloquear al colombiano de las redes sociales.

"Sí hablé con él pero... La verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho. Ya todo bien, ya está bloqueado", dijo.

Sobre la manera en que reaccionó ante las burlas de Balvin, el joven de 24 años reconoció que se dejó llevar por el enojo, ya que en ese entonces no pasaba por un buen momento en su vida; recordemos que por esas fechas acababa de dar por terminado su compromiso con Belinda, con la que sostuvo un intenso romance.

"Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no conoces a la persona... si yo no te conozco, no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de pedo. Yo estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo", agregó.