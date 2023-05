Kuno Becker habla sobre lo dura que fue su lucha contra las drogas

Llegó un momento en el que su cuerpo tenía tanta debilidad que ni siquiera podía levantarse de la cama y tenía que hacer uso de lo que tuviera a la mano para salir adelante: "llegué al punto en el que no me podía levantar de la cama por tanta debilidad y literalmente tenía una silla al lado para sostenerme y poderme levantar e ir al baño", agregó.

Su situación era tan grave que llegó a ver la muerte en su propio rostro, lo que lo llevó a tomar la decisión de internarse en una clínica de rehabilitación: "me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir".

Pero el proceso de rehabilitación fue todavía más difícil, pues a pesar de que ya estaba tomando cartas en el asunto para recuperar su salud, sentía que salir adelante no tenía ningún sentido, pero hubo un ser muy especial que le dio un nuevo sentido a su vida y fue su más grande apoyo en esta dura batalla, su perrita Martina.

"Hubo un apoyo que me hizo tener esperanza, un ser increíble que cada instante me apoyó que es mi perrita Martina y cuando ella se me acercaba, cada vez que se me subía en el pecho, la verdad es que me hacía sentir que la vida, tal vez, sí tenía sentido", expresó.