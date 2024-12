Reconocimiento Especial a Kerry Washington por Shonda Rhimes

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024

Ciudad de México.- La actriz Kerry Washington recibió ayer su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood rodeada de su familia y amigos en una ceremonia celebrada en Hollywood Boulevard.

Tyler Perry y Shonda Rhimes, con quienes trabajó en la película The Six Triple Eight y la serie Scandal, respectivamente, fueron los encargados de presentar el reconocimiento a la ganadora del Emmy.

"Eres fuerte, tienes determinación, nunca comprometes tus valores, siempre te aferras a lo que eres, a pesar de toda esta atención loca", destacó Rhimes.

"Es una líder nata. Siempre está cuidando de todo el mundo, siempre es la más trabajadora. Es una apasionada de los papeles que interpreta, de su filantropía, de su activismo, del mundo y es una apasionada de su familia", agregó la guionista, directora y productora.

Washington rompió barreras al ser la primera mujer afroamericana desde 1974 en encabezar una serie de televisión, según los responsables del Paseo de la Fama.

Su trabajo se ha extendido a lo largo de tres décadas e incluye papeles en "Django Sin Cadenas", "Ray" y la serie "Los Cuatro Fantásticos.

"Mi madre y mi padre también me enseñaron a soñar, me enseñaron a creer y a perseguir, y aquí estamos. Mamá (Valerie), papá (Earl), ¿pueden creerlo? Una estrella de verdad", comentó la nominada al SAG y al Globo de Oro.

"Pediste un deseo y se hizo realidad... Y ahora estoy girando en una galaxia de otras estrellas, todas animándose unas a otras a brillar con fuerza y a iluminar el camino para los sueños de alguien más", agregó.