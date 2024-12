Julieta Venegas habla sobre la relación del Cruz Azul y su canción

Por: El Universal

Diciembre 30, 2024 - 11:13 a.m.

Cruz Azul durante el Clausura 2024 adoptó la canción de Julieta Venegas ´Andar Conmigo´ como un himno, al grado que su afición la entonaba en las gradas del estadio Ciudad de los Deportes incluso este Apertura 2024.

La cantante recientemente habló sobre esta relación de uno de sus éxitos musicales y la Máquina.

"Se me hizo muy bonito porque fue un fenómeno de ellos, fue algo que surgió así de repente y verlos cantando a todos esa canción fue como ´wow´, me pareció lindo que escogieran una canción de paz y amor", expresó en un video que compartió Spotify México en su cuenta de Tik Tok.

Julieta fue cuestionada sobre si ella tenía algún sentimiento por el equipo Celeste a partir de este hecho.

"Me enteré, lo vi, obvio. No soy futbolera para nada, así que no puedo decir que soy de ningún equipo", añadió.

Venegas se dijo sorprendida de que los aficionados de Cruz Azul encontraran un vínculo con ´Andar conmigo´ ya que claramente no existe alguna frase futbolera en la letra.

"Nada que ver con el futbol, es de amor todo así que también es amor el futbol, pero se me hizo muy lindo la verdad la elección, nunca se me hubiera ocurrido que esa canción fuera elegida de esa manera", señaló.

¿Por qué ´Andar Conmigo´ es un himno para Cruz Azul?

El técnico Martín Anselmi fue el culpable de la relación entre la canción ´Andar Conmigo´ de Julieta Venegas con Cruz Azul.

Todo surgió porque el estratega argentino utilizó dicha melodía para celebrar su renovación con el club, desde ahí inició este vínculo.