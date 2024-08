Sospechas de fraude en La casa de los famosos México

CIUDAD DE MÉXICO .- En vísperas de que se viva la cuarta eliminación de "La casa de los famosos México", las sospechas de que el concurso estaría arreglado por la producción han vuelto a aparecer.

La semana pasada, los fans se dijeron muy molestos con el resultado de las votaciones, incluso, los rumores de una posible manipulación por parte del equipo del programa salieron a relucir, esto luego de que Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, tres de los personajes menos queridos del reality no resultaran expulsados, esto a pesar de una campaña masiva en las plataformas digitales.

Ahora, las versiones de fraude han vuelto a revivir.

La conductora, que vuelve a estar en riesgo de ser eliminado, ha repetido en varias ocasiones que tiene plena confianza en que, este domingo, volverá triunfante a la casa; pero, durante una plática con sus compañeros cometió una pequeña indiscreción y aseguró que su seguridad no viene del apoyo de sus fans; sino de un acuerdo firmado.

Aunque en la charla Echeverría no mencionó la palabra contrato, en un video que ya circula en redes sociales se le puede escuchar diciendo frases como "Confíen en mi", mientras hace unas señas con las manos que varios usuarios interpretaron como una firma, sobre todo porque segundos después dice: "dejémoslo así", como dando a entender que no podía hablar del tema.

Como era de esperarse el enojo del público no tardó en hacerse presente y, de inmediato, cuestionaron a la producción ya que en reiteradas ocasiones se han dicho a favor del "juego limpio": "¿o sea que nuestro voto no vale?", "¿qué pasó con el juego limpio?", "Si no sale esta señora, de verdad están haciendo fraude", "¿qué pasó ahí?", "ella tiene que salir sí o sí. No queremos fraude", "Juego sucio", "sería un descaro total si la dejan", solo sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

También existe una famosa lista que se filtró en las redes sociales y que contiene el supuesto orden en el que los habitantes irán saliendo del reality. Según este listado, este domingo correspondería el turno a Echeverría, por lo que solo queda esperar para saber qué rumbo tomará esta historia.