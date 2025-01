¡Sold out! Empodera a la mujer...

La noche del sábado la India Yuridia se presentó en el Teatro Principal del Parque Cultural, en donde ofreció dos funciones las cuales fueron lleno total, el público disfrutó de dos horas de comedia con toques de picardía pero con una gran mensaje de fuerza para las mujeres, avalada por 27 años de amplia y exitosa trayectoria.

Este show super divertido tuvo de protagonista a Rigoberto y a sus tres hijos, donde la comediante narro anécdotas de su vida de casada, como madre y todo lo que conlleva la vida diaria, con una colorida vestimenta mazahua, licras fosforescentes, tenis de moda, la India Yuridia abordó temas como la pandemia, las giras, los achaques de la edad y la mayoría de edad de mis hijos así como muchas de sus experiencias contadas con una dosis de buen humor.

Yuridia logró en dos horas sacudir conciencias con estas terapias de humor, en las que hace un llamado al amor propio de cada mujer, para luchar contra el machismo, para que no se haga costumbre y contado sus historias la gente se desahoga y sabe que hay solución para todo, generando empatía con el público femenino.

ENTREVISTA

Nacida en Monterrey, de familia con raíces zacatecanas, La India Yuridia con sus ocurrencias y anécdotas, conecta con su público como lo hizo en Reynosa donde concluyó con una ovación de pie y tras la primera función habló con EL MAÑANA DE REYNOSA en exclusiva y nos adelantó algo de sus proyectos tras concluir su gira en esta ciudad además nos contaron como se dio la mancuerna con Los Pelillos de Culiacán.

Al cuestionar a los comediantes Sinaloenses como se dio esta dupla, Parra mencionó: "Nos conocimos en un show de talento a Yuridia la invitaron como jurado y estábamos en backstage, ahí la conocimos pues solo la conocíamos por internet y un día nos invitan a cenar y nos dicen oigan muchachos no quieren ir conmigo a abrir la gira, lo que hacen esta bien chido y pues para que los conozca mi público y no nos la creíamos".

El público abarrotó las dos funciones en el Parque Cultural de Reynosa.

UN RETO

Y respecto al reto de estar en el mismo escenario de una de las mejores comediantes mexicanas, Tony aseveró: "Pues nervios siempre hay en cualquier presentación, pero si hay como una responsabilidad todavía más grande el hecho de estar en el espectáculo de la India Yuridia, sabemos que tiene un público muy buena onda y muy especial, por que vienen las mujeres y los hombres aunque a la fuerza, pero salen divertidos también"

Tony y Parra coincidieron que lo que más admiran de comediante regia es su agilidad mental.

La India Yuridia arrancó la entrevista comentando que esta gira que cerró en Reynosa la llevo por dos años a Estados Unidos, Canadá y la República Mexicana y ahora se tomará un año sabático pues considera que es tiempo de regresar a casa con la familia, descansar y preparar una nueva temporada y adelantó que lo que viene para 2026 será una gran producción con lo más vanguardista en audio e iluminación para consentir a su público.

PREPARA ALGO DE LUJO

Y dijo: "Con lo desesperada que soy a lo mejor y no aguanto el año pero quiero tomarme mi tiempo y la gira nueva será con temas nuevos, aunque no dejo yo de salirme de la esencia de poder hablar de la familia de los temas de las mujeres con los hombres y los hijos, se que el público se merece un poquito más de producción y ya estamos trabajando en eso" .

Respecto si ha tenido inconvenientes por sus chistes, explicó: "Casi siempre los que se quejan son los señores, pero por obvias razones, por que no les gusta escuchar su verdades, pero hasta eso no he tenido yo algún problema con alguno, siempre checó cada palabra que digo, porque ahorita si estamos en redes sociales porque por cualquier cosa te pueden funar, pero no debemos de dejar de tocar esos temas importantes para la sociedad pero si saber como manejarlos"

Y agregó : " Ahora he abordado el peligro en la rutina de mi hija en el antro, pues también tengo que explicarle a la gente que el miedo no es que los hijos salgan, si no que ya no regresen, entonces eso es lo que también quiero hacer saber a los muchachos a toda la juventud, que no es que sus padres sean controladores, pero ya nos sobre paso la inseguridad y el miedo no te lo sacas con nada".

Con 27 años de carrera La India Yuridia reconoció que fueron más de 15 años los que tardo en abrirse paso en un mundo que en una época fue de los hombres, pero ahora ella es la reina de la comedía mexicana, tras su destape en el whatsapp, donde se hizo viral la rutina de la carne asada y de ahí empezó su fama en Facebook, TikTok y todas las redes sociales y ahora se dedica a ofrecerle siempre algo diferente al público para que regrese y vea la creatividad en sus shows que son garantía de diversión.

APOYA NUEVOS TALENTOS

Los teloneros de este espectáculos fueron Los Pelillos de Culiacán dos jóvenes comediantes con una naciente carrera quien llevan más de año y medio abriendo el espectáculo de la India Yuridia y aunque la vara es alta han logrado conquistar a público conocedor con sus rutinas.

A mi gente de Reynosa y Tamaulipas, muchas gracias, no tengo otra cosa más que agradecerles. -Perla Ruiz / India Yuridia, Comediante