Muestra dotes musicales en show de Ed Sheeran

Chris Hemsworth sorprendió al público en un concierto de Ed Sheeran cuando se plantó en el escenario para tocar la batería de "Thinking Out Loud".

El intérprete de Thor, en Marvel, mostró sus dotes musicales ante unos 70 mil asistentes en el National Arena de Bucarest, Rumania, en el espectáculo que forma parte de su gira "+-=÷× Tour", también conocida como "The Mathematics Tour", de Sheeran.

"Conseguí que (Chris Hemsworth) aprendiera a tocar la batería para mi espectáculo en el estadio", reveló el músico en la descripción del video que compartió en Instagram.

No obstante, fue el histrión quien se puso en contacto con el cantante británico para concretar la colaboración.

"Básicamente, lo que está pasando es que Chris me envió un correo electrónico el pasado diciembre diciéndome que está haciendo un documental sobre la salud cognitiva y los beneficios de aprender un instrumento", explicó el cantante de "Shape of You".