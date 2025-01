Reviven video de Imelda Garza con Facundo, donde ella se ve errática

Luego de que Maribel Guardia señalara en su denuncia legal una posible dependencia de Imelda Garza Tuñón por el alcohol, en redes sociales han surgido antiguos videos que ella misma solía compartir en sus redes sociales, en los que se le ve en aparente estado inconveniente. En uno de estos clips aparece junto a Facundo en el que el conductor hace énfasis en el comportamiento de la joven.

Desde que las diferencias entre Maribel y su nuera se hicieron públicas, la actriz ha tratado de aclarar que su objetivo no es el de separar a su nieto, José Julián, de su madre, sino de cerciorarse de que Imelda esté en las condiciones adecuadas para ofrecerle una crianza de calidad al menor.

La actriz ha señalado que su preocupación estriba en que, en los últimos meses, las salidas a fiestas de la joven eran cada vez más constantes, de las que volvía en estado de ebriedad.

La postura de Imelda ha sido la de negar todo tipo de señalamiento negativo a su persona, pues si bien ha reconocido que bebe, afirma que no tiene ningún tipo de dependencia por el alcohol.

Sin embargo, personas que la rodearon, como es el caso de Nagibe Abbud, exintegrante de Finnixpop, grupo del que ambas formaron parte de 2018 al 2022, afirman lo contrario.

Abbud dijo a "TVNotas" que fue testigo de la forma en que Imelda bebía, cuando salían de fiesta, precisando que no medía su consumo del alcohol.

"Cada que me invitaba a una reunión, yo tenía que cuidarla, nos fuimos de fiesta, un mínimo de 10 veces, a Imelda le encanta ponerse hasta atrás, le gusta ligar con varios, por eso dejé de salir con ella".

La joven precisó que Julián Figueroa era quien recogía a Imelda cuando se alcoholizaba.

"Julián la rescataba de todos los bares, porque Imelda se pone muy mal cuando toma, varias veces vi como lo golpeaba, él le decía que se fueran a la casa, pero no le hacía caso".

Ahora un video que Imelda compartió en sus redes, en julio del año pasado, comienza a difundirse, pues en él se le ve en un estado en donde se le dificulta gesticular las palabras.

En el clip aparece junto a Facundo, en un boliche, en el que Garza Tuñón dice bromeando que es mejor jugadora que su contrincante: "Me estoy encontrando aquí a un señor que dice que es mejor que yo en el boliche, pero no, no lo es".

A lo que, entre risas, Facundo contesta: "No lo dije, no lo dije, se ve ahí", dijo, mientras apuntaba al tablero.

Y prosiguió: "Quizás en un momento que no estuvieras bajo la influencia de yo qué sé, podrías jugar mejor, pero hoy tu nivel está en el suelo, es lo que pienso, pero otro día con más calma, te muestro que sí soy mejor también".

La joven bromeó con el hecho de que no sólo quería ser opacada en el juego, sino que esa misma mañana, había recibido muy malas críticas en su desempeño en el reality de canto de "Venga la alegría", en el que participaba en esa época.

"Después de toda la tunda que me dieron en 'Venga la alegría', en el reality, me va a poner aquí una tunda Facundo", expresó, mientras grababa la jugada del conductor.