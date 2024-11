Ariana Grande y Cynthia Erivo hechizan a México con 'Wicked'

Por: Agencia Reforma

Noviembre 11, 2024 - 09:38 p.m.

Ariana Grande y Cynthia Erivo se dieron cita en el Auditorio Nacional donde los fans del musical y película Wicked se encargaron de darles una calurosa bienvenida.

Ambas actrices desfilaron para su público mexicano sobre la alfombra amarilla instalada al exterior del recinto para celebrar el estreno de la cinta.

Sobre su paso por el País y el impacto que está generando el filme, Erivo aseguró en entrevista a Gente estar impresionada de ver a la gente interesada en ir a las salas de cine para ver la adaptación fílmica de uno de los musicales con mayor permanencia en Broadway.

"Es impresionante cómo Wicked está trayendo de vuelta a las personas al cine, es emocionante ver a todos allá afuera, estamos al nivel de películas como Oppenheimer", aseguró.

Ariana Grande agradeció su regreso a México tras siete años de ausencia, siendo recibida por sus fans entre gritos y peticiones de autógrafos.

"Estoy muy emocionada de estar aquí, es hermoso poder compartir Wicked con todos ustedes, todos han sido muy gentiles con nosotras", comentó.

Las dos protagonistas de la película dirigida por Jon M. Chu, que llega a cines el 21 de noviembre, posaron con atuendos con inspiración en Glinda "La Buena" y Elphaba "La Bruja Malvada del Oeste", personajes que viven varias aventuras a través de la Tierra de Oz.

Durante el evento, Erivo y Grande mostraron un poco del vínculo que han forjado tras compartir este proyecto, por lo que entre abrazos y reverencias entre ellas desataron momentos de histeria entre el público.

"Son probablemente el mejor público que hemos tenido", apuntó Erivo.

"Muchas gracias México, te quiero mucho", añadió la intérprete de "God Is a Woman".

El actor Jonathan Bailey no dejó solas a las "Brujas de Oz", pues derrochó su encanto a través del camino amarillo que ostentó el Coloso de Reforma.

"Es una locura todo el recibimiento de los fans en México, nunca me imaginé que seríamos recibidos de esta manera, es maravilloso, y qué mejor con Wicked", comentó Bailey.

La euforia se detuvo hasta que las protagonistas del filme se despidieron, sin antes agradecer la paciencia de todos aquellos que permanecieron varias horas bajo los rayos del sol con el propósito de poder saludarlas.

Por la alfombra también desfilaron las actrices y cantantes Danna y Ceci de la Cueva, aquellas jóvenes actrices que dieron vida a las protagonistas de la adaptación teatral en México, en 2013, y que este año repiten sus personajes en el doblaje al español de la cinta.

"Cuando me llamaron sobre el papel casi me ahogo, yo no sabía como reaccionar, porque también hice casting para poder repetir como Elphaba. Fue una locura regresar y hacerlo en el estudio, igual en vivo", explicó Danna ante el público.

En relación a la experiencia de grabar las canciones del musical, Ceci de la Cueva recordó la buena química que tiene con su compañera de teatro.

"Fue muy bello porque cuando estábamos en el estudio de grabación llorábamos, amamos el proyecto, nos tenían que correr del estudio porque no queríamos salir de ahí", dijo.