Acude a desfile en París

La historia entre el cantautor británico Harry Styles y el diseñador de moda Italiano Alessandro Michele, continúa.

Styles, de 30 años, no podía faltar al debut de su inseparable amigo Michele con la marca Valentino, con un desfile de colección de primavera de 2025, en el marco de la Semana la Moda de París, que concluye hoy.

El intérprete de "As It Was", que ha inspirado en los últimos años al italiano en el ámbito de la moda, eligió un look minimalista para inaugurar la temporada de los suéteres, portando uno de tejido de punto en color naranja.

Entre los momentos más emblemáticos del evento, destaca cuando ambos se reunieron para darse un fraternal abrazo.

FIELES SEGUIDORES

El instante fue captado por las cámaras de medios internacionales.

Otros de los fieles seguidores del trabajo de Michele Alessandro también se dieron cita al evento, entre ellos Elton John, Florence Welch y Jared Leto.

En 2022, tras dos décadas de trabajar para la marca Gucci, de las cuales los últimos 8 años fue director creativo de la casa de modas fundada por Guccio Gucci, el italiano anunció su salida.

Durante el tiempo que Alessandro Michele estuvo en ese cargo, ayudó junto con Harry Lambert, estilista del astro musical, a aterrizar la imagen de Styles, posicionándolo como un ícono de la moda.

Desde entonces se afianzó la amistad entre el diseñado y el músico.