Reacciona Ariana Grande a casos de abuso en Nickelodeon

Ciudad de México.- Ariana Grande reaccionó sobre los casos de acoso, discriminación y abuso sexual en Nickelodeon que ex actores y empleados dieron a conocer en la docuserie Quiet On Set, afirmando que para ella es devastador escuchar las historias de los que llama sobrevivientes.

Durante la última entrega del podcast "Podcrushed" del actor Penn Badgley, con quien recientemente compartió pantalla en el videoclip de su sencillo "The Boy Is Mine", Ariana confesó sentirse devastada por las historias que han surgido por parte de las víctimas de abuso sexual y acoso en la industria, alegando que en ocasiones las jóvenes estrellas no cuentan con el apoyo suficiente para estar bien.

"Mucha gente no tiene el apoyo que necesita para poder trabajar en algún proyecto, el ejemplo de ello son los sobrevivientes, no tengo palabras, es devastador escuchar sus historias, así que creo que el ambiente en el que se desarrollan los jóvenes tiene que ser más seguro, en todos los aspectos, yo sigo reprocesando mi relación con esa etapa", dijo.





APOYO DE LOS PADRES

La intérprete de "God is a Woman" expuso que tanto en proyectos de televisión como musicales, los niños y jóvenes que estén decididos a formar parte del medio requieren de terapeutas y el total apoyo de sus padres, sugiriendo que estas medidas incluso deberían estar estipuladas en sus contratos.

"Creo que debería haber terapeutas, creo que debería permitirse a los padres estar donde quieran estar. Y creo que no sólo en los sets dirigidos a niños. Creo que si alguien quiere hacer esto o música o cualquier cosa al nivel de exposición que significa estar en televisión o hacer música con una disquera importante o lo que sea, debería haber en el contrato algo que diga: ´La terapia es obligatoria dos veces al día, semana o tres veces por semana´ o algo así", comentó.





REPROCESA SU ETAPA

Por su papel en Victorious y participación en algunas escenas que fueron motivo de crítica en Quiet On Set por aparente carga sexual, Ariana Grande añadió otro motivo por el que está reeprocesando su relación con su etapa en Nickelodeon.

"Específicamente sobre nuestro programa, creo que algo que estábamos convencidos era lo bueno de nosotros: es que superamos los límites con nuestro humor. Y las insinuaciones fueron fue algo genial que nos hizo diferentes. Todo sucedió muy rápido, y ahora, mirando retrospectivamente algunos de los clips, pienso: ´Maldita sea, ¿en serio?´" dijo, sorprendida de que los adultos aprobaran las escenas.

La cantante también recordó sus inicios en la televisión luego de obtener el papel de Cat Valentine en Victorious, de Dan Schneider, y lo privilegiada que se sintió al ser elegida para el programa.