Flores "El Patrón" sorprende a Yordi Rosado en cabina de radio

El pasado 2 de octubre, durante la transmisión en vivo del programa de radio de Yordi Rosado, el conductor fue sorprendido en su cabina por Raúl Tupac, mejor conocido como Flores "El Patrón", un personaje viral de TikTok y exitoso empresario en el mundo de las flores. Este tiktoker se presentó para darle un especial mensaje a Yordi Rosado en su cabina de radio.

Así recibió Yordi Rosado flores "El Patrón"

Flores "El Patrón" no llegó con las manos vacías. Con su característico ramo buchón y bazucas de papel, interrumpió el programa para entregarle un mensaje cargado de agradecimiento y elogios. "Es muy afortunado, señorito Yordi, gracias por enseñarnos 'quiubole' con nuestro cuerpo y más importante 'quiubole' con la vida", fueron algunas de las palabras que dedicó el empresario al famoso locutor, haciendo referencia a su exitoso libro "Quiubole con...".

El momento, que fue transmitido en vivo y posteriormente compartido en redes sociales tanto por Flores ´El Patrón´ como por Yordi Rosado, rápidamente se volvió viral. Además de los emotivos mensajes, Flores "El Patrón" sorprendió al locutor con una inesperada invitación: "La patrona te invita a que seas el conductor del Festival Internacional del Globo", anunció el influencer dejando a Yordi visiblemente emocionado.

El impacto de su aparición en el programa de Yordi Rosado no se limitó solo a la transmisión en vivo, ya que las redes sociales rápidamente replicaron el emotivo momento. El video de la sorpresa ya cuenta con más de 42 mil reacciones y cientos de comentarios, muchos de los cuales destacaron la genuina reacción de Yordi, quien no pudo ocultar su emoción ante el inesperado gesto de Flores "El Patrón". Comentarios como "Casi se nos va el señorito Yordi" y "Me encanta la actitud de Yordi, siempre sonriente" inundaron las publicaciones, destacando la cercanía del locutor con su audiencia.