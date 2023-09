Dice Libertad Palomo que fans de Wendy Guevara la amenazan

CIUDAD DE MÉXICO .-Tras hablar ante medios de comunicación de Wendy Guevara, criticarla y decir que no considera que su participación en La Casa de los Famosos le abriera la puerta a mujeres trans en el espectáculo, Libertad Palomo ha recibido amenazas y ha tenido que contratar custodios que la protejan, afirmó la actriz.

Dos de ellos la flanqueaban la tarde de este lunes en un restaurante donde ofreció una conferencia de prensa para pedir que dejen de relacionarla con la youtuber, pues quiere superar el circo mediático.

La convocatoria a medios por parte de la actriz indicaba que mostraría pruebas de las supuestas amenazas de muerte que recibió de parte de Guevara y sus seguidores, pero al ser cuestionada al respecto, Palomo corrigió al decir que no ha responsabilizado directamente a nadie y eligió no mostrar evidencias.

"Por supuesto que me tengo que proteger ante las amenazas, ante el fanatismo. Yo no estoy acusando directamente, nunca dije: 'Tú, persona de la televisión, a mí me estás mandando a asesinar'. Estoy diciendo que sus fanáticos me están atacando. Yo vengo de otra generación, donde no me interesa la inmediatez.

"Yo nunca tuve redes sociales, para mí el público es el que paga un boleto y le va a ver. Ese es el público con el que yo trabajo, a mi no me interesa tener un millón de amigos, me interesa que aquellas personas que pagan un boleto reciban lo mejor de un artista que se prepara y lleva muchos años trabajando en esto".

Si bien la protagonista de la telenovela Los Sánchez afirmó que hay un abogado pendiente de su caso, este no la acompañó durante su conferencia. Tampoco quiso informar el nombre de su representante legal o las acciones que emprenderá y se confesó una ignorante a nivel tecnológico al no conocer redes sociales.

Quienes la respaldaron fueron siete mujeres trans, activistas. Tanto ellas como Palomo afirmaron que por el fenómeno mediático de Wendy Guevara han empezado a ridiculizarlas.

"Artísticamente mi postura es: Tú (Wendy) a mí no me abriste las puertas de nada. A nivel de una mujer de la comunidad trans, me expreso de otra manera. Es muy lamentable que una persona que tuvo la oportunidad de estar en un programa de televisión, en donde había millones de personas viendo, diga que puso un granito a favor de la comunidad LGBTQ+.

"Al ser lo que tú quieras, uno tiene que tener la seriedad de hablar a título personal. No digas algo que está dañando a muchas personas, que se sienten muy ofendidas", dijo Palomo.

La actriz negó que haya celos de su parte y se dijo segura de su trayectoria, así como de estar vigente en el teatro, donde le interesa estar, pues hasta hace poco estaba involucrada en tres producciones.

Sin mencionar por nombre a Guevara, Palomo propuso que si tiene intenciones de arreglar el problema físicamente, pueden citarse en un gimnasio, que sus abogados firmen los términos del encuentro y, sin cámaras, tener un enfrentamiento deportivo.