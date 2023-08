Muere actor de 'Game Of Thrones' a los 36 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Darren Kent, quien participó en proyectos como Game Of Thrones, Love Without Walls y My Feral Heart, murió a los 36 años después de batallar contra la osteoporosis y una enfermedad en la piel.

La agencia Carey Dodd Associates, con la que trabajaba el actor, dio a conocer el fallecimiento.

"Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes. Sus padres y su mejor amigo a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil. Descansa en Paz amigo", informaron.

El actor tenía osteoporosis, artritis y una enfermedad de la piel que en ocasiones hacía que no pudiera acudir a las filmaciones, pero esto no impidió que trabajara junto a actores como Sean Bean, Kiefer Sutherland y Dominic West.

En el 2012 se llevó el premio a Mejor Actor en los Premios Van D'or por su actuación en la cinta Sunnyboy y fue embajador de Equal People Performing Arts, organización que tiene como objetivo ayudar a personas discapacitadas para que puedan entrar en el mundo de las artes escénicas.

La cineasta Jane Gull se despidió de Darren Kent a través de su cuenta de twitter y dijo que lo extrañará.

"Qué privilegio fue ser tu amiga y trabajar juntos en tantos proyectos a lo largo de los años. La vida no será lo mismo sin ti, te extrañaré mucho", escribió.