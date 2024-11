Respalda a candidata demócrata

El actor Harrison Ford es la más reciente estrella de Hollywood que ha revelado que apoyará a Kamala Harris en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, a celebrarse el próximo martes 5 de noviembre.

El protagonista de la franquicia Indiana Jones, de 82 años, publicó un video filmado en blanco y negro en donde habla sobre los valores de Harris, a la vez que arremete contra la retórica y políticas de Donald Trump.

"He votado durante 64 años, y nunca quise hablar mucho de eso, pero cuando docenas de ex miembros de la administración Trump están haciendo sonar las alarmas diciendo: ´Por el amor de Dios, no vuelvan a hacer esto (elegirlo como presidente)´, hay que prestar atención", puntualiza el histrión.

En el clip, publicado por la revista Rolling Stone, Ford explica que en algunos casos la gente votará por los demócratas por primera vez en su vida por temor a que Trump gane la carrera a la Casa Blanca.

"El otro tipo exige lealtad incuestionable y dice que quiere venganza. Soy Harrison Ford. Tengo un voto, igual que cualquier otra persona, y lo usaré para seguir adelante. Voy a votar por Kamala Harris", reitera.