Reina Española enfrenta escándalo real

Ciudad de México.- Después de ser despedido del diario El Mundo por múltiples críticas y declaraciones contra la Reina Letizia, el comunicador español Jaime Peñafiel lanzó un libro con más controversias sobre la reina española, a la cual ha señalado de no ser la madre biológica de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

"En el libro fui muy generoso con la Reina Letizia porque reproduje solo el 2 por ciento de lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas. No me arrepiento, yo soy como soy y punto", Jaime Peñafiel, comunicador español

La reciente publicación, titulada "Los Silencios de Letizia" destapó una serie de acusaciones de infidelidad y acuerdos prenupcionales entre los monarcas españoles, quienes, según fuentes cercanas declararon al autor, no estarían viviendo juntos como matrimonio y solo se habrían unido oficialmente como pareja para darle descendencia al rey.



ÓVULOS DONADOS

Con el argumento anterior, Peñafiel aseguró que las dos hijas de Felipe VI habrían nacido a partir de una fecundación in vitro, con óvulos donados por la finada hermana de la reina, Erika Ortiz, quien habría aceptado un trato debido a problemas de fertilidad de Letizia.

La Casa Real no ha respondido a la información que relata Peñafiel, sin embargo, él le ha atribuido su despido del diario español a la reina luego de publicar el libro "Letizia y Yo", donde refiere a Jaime del Burgo, supuesto ex amante de la monarca, como fuente principal.

"En el libro fui muy generoso con la Reina Letizia porque reproduje solo el 2 por ciento de lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas. No me arrepiento, yo soy como soy y punto", dijo el comunicador en ese entonces.





LA TACHAN DE ´INFIEL´

De acuerdo con un reporte de Daily Mail que cita parte del contenido del reciente libro de Peñafiel, el Rey Felipe VI estaría destruido y muy afectado por las presuntas infidelidades de Letizia.

El autor apuntó un viaje a Nueva York que hizo la reina por motivo de vacaciones, al cual fue acompañada con Jaime del Burgo y guardaespaldas.

Felipe habría tenido pleno conocimiento de las salidas de Letizia por lo que sentiría un odio hacia ella, a quien el comunicador cataloga como una mujer "fría, emocionalmente inmadura y pasivamente agresiva", razón por la cual tampoco tendría el cariño de "suegra (la Reina Sofía) y sus cuñadas (la infanta Cristina y la duquesa de Lugo)".

El tabloide añadió que el libro menciona que actualmente Felipe VI y Letizia viven separados y "simplemente mantienen las apariencias en público".