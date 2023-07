Ciudad de México

Si Luis Miguel ha sido tendencia estos meses y ha generado grandes expectativas con su nueva gira es porque su nombre es sinónimo de calidad, y a pesar de sus devaneos anteriores, va a regresar "imparable".

José Luis Alva, CEO y cofundador de Music Vibe, empresa promotora y productora de los shows de "El Sol" en diversas partes de la República Mexicana, afirmó que sus seguidores pueden confiar en que dará espectáculos en su mejor versión.

SHOW GARANTIZADO

"Está garantizado que el artista está en forma, porque, evidentemente, podrá llevar un compromiso de 140 shows en un año. Está comprometido en forma contractual en todos los sentidos, y nosotros, como promotores, es lo que cuidamos.

"Pero es lo que toca con todos los artistas, no sólo con Luis Miguel. Se habla de él por el morbo, pero es (igual) con todos. Y nos toca, en este sentido como Music Vibe, en caso de que algo suceda, tener un plan de retorno (de acceso) al público", indicó Alva, en entrevista.

Aunque la inminente gira del intérprete de "Hasta Que Me Olvides" y "Cuando Calienta el Sol" es un éxito anticipado porque tiene localidades agotadas en casi toda Latinoamérica, muchos fans no olvidan que las últimas fechas que dio, entre el 2018 y 2019, recortó programas, no lucía bien y algunas veces no cantaba como antaño.

UN ÍCONO

"Va a ser icónico, el artista está en forma, dará shows excelentes y va a dejar con ganas para otros shows. Luis Miguel es el artista de México más grande en Latinoamérica." José Luis Alva, CEO y cofundador de Music Vibe

"Es un ícono, es uno de los artistas más grandes de Latinoamérica. Tuvo muchos problemas en sus presentaciones, que quizás cometía actos de no tanto respeto al público; en temas de imagen no era la mejor.

"Y entre su manager, agente y él dejaron algo de sinsabor al público, bajó su imagen. Entonces, hace un trabajo de imagen con la serie (Luis Miguel, La Serie), maneja nuevas relaciones públicas con revistas, medios, ya notándose más en forma, con una pareja, con otra imagen.".

Este año, indicó el directivo, la estrella ya renovó su aspecto y su show.

"Tienen mucha hambre de verlo luego de una serie que lo ayuda a posicionarse con una nueva expectativa. La gente tiene hambre de verlo. Si él nos da unas presentaciones buenas y dignas, es lo que nos toca. Será algo inolvidable", señaló el empresario.