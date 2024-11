Admite que fue poco profesional

Por: Agencia Reforma

Noviembre 12, 2024 -

Tras ser tachado de poco profesional en el set de la película Red One, el actor Dwayne Johnson rompió el silenció y admitió en una entrevista que sí llegó tarde al set y que orinó en botellas.

En una entrevista con GQ, la estrella de Black Adam fue interrogada por los comentarios de que sus llegadas tarde al rodaje provocaron que el presupuesto de la cinta se disparara, pues fuentes declararon que Johnson llegaba hasta ocho horas tarde al set, obligando al equipo a filmar sin él algunos días.

"Sí, eso pasa, pero no esa cantidad, por cierto. Esa fue una cantidad absurda. Eso es una locura. Es ridículo", comentó Johnson.

POCO HIGIÉNICO

Hace unos meses también comentaron que el actor tenía el hábito de orinar en una botella de agua para ahorrar tiempo, lo que molestaba a los miembros del equipo, pues aparte pedía que las personas se deshicieran de ella.

"Sí. Eso pasa", dijo tras ser cuestionado sobre el tema de la pipí.

Jake Kasdan, director de la película, compartió que ´La Roca´ nunca faltó a trabajar y que es común que en Hollywood las personas lleguen un poco tarde.

"Nunca faltó un día al trabajo. Tiene mucho que hacer. A veces puede llegar tarde, pero Hollywood es así, le pasa a todo el mundo. Honestamente, he hecho tres grandes películas con él. Nunca lo he visto hacer otra cosa que no sea genial con cada persona en el set", declaró.