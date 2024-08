Fallecen madre y hermana de Mariah Carey el mismo día

La cantante Mariah Carey se dijo "destrozada" por el fallecimiento este fin de semana, el mismo día, de su madre y de su hermana, según confirmó este lunes en una declaración a la revista People.

"Me parte el corazón haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", escribió la intérprete en el comunicado.

"Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Aprecio el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible".

Sin embargo, la también actriz, compositora y productora no proporcionó detalles sobre la causa de la muerte de Patricia Carey, su madre, quien tenía 87 años, ni de su hermana Alison, de 63.

En su libro de memoria "The Meaning of Mariah Carey", lanzado en 2020, la cantante habló largo y tendido sobre la complicada relación con su madre Patricia.

"Como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades en pugna. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoíris de emociones", escribió en su libro biográfico. "Nuestra relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción.

Un amor complicado ata mi corazón al de mi madre. Pat, mi madre, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre".

Una relación igual o más complicada es la que llevó con su hermana Alison, con quien llevaba varios años distanciada. Alison incluso demandó a Mariah por acusaciones de abuso publicadas en sus memorias.

"Al menos en este momento, es emocional y físicamente más seguro para mí no tener ningún contacto con ella", señaló la estrella en "The Meaning of Mariah Carey".