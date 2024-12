Llevan su talento a Róterdam

La vedette Lyn May a festival internacional.

Por: Agencia Reforma

Diciembre 31, 2024 -

Jesús (David Illescas), un embalsamador adicto a las sopas instantáneas y a las cumbias, recibe en su morgue el cadáver de Kevin (Vitter Leija), un viejo compañero quien se dedicó a hacerle la vida imposible.

Con una sorprendente habilidad para hablar con los muertos, "Chuy" y el cuerpo emprenden un viaje donde buscarán redención y dinero... y tendrán un encuentro con una bailarina interpretada por la vedette Lyn May.

Es la trama de Levantamuertos, segundo cortometraje de José Eduardo Castilla, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, como parte de la sección Short and Middle Lenght.

"Desde que nos conocimos (May y él) y le platiqué el tono accedió. Encuentro una bondad en ella que me pareció increíble, estuvo siempre abierta a escuchar y a trabajar en equipo", dijo el director.

"Además, siempre apoyó el proyecto y tuvo apertura a proponer y a decir qué le gustaba y qué no. Tívoli (filme de 1975 donde ella aparece) se volvió una referencia muy importante en cómo queríamos grabar la película. Poder tener a la misma Lyn fue un lujo".

Castilla aseguró que el filme está inspirado en el realismo mágico y que, estéticamente, rinde homenaje al cine Serie B lo mismo que al cine de ficheras-

"Es un corto que vine de un miedo que estaba teniendo sobre la muerte, queriendo hablar de ella de una manera no tan solemne para ayudarme en mi proceso. Quise abordar la muerte desde la religión, la redención pero de una manera muy cómica.

"No quería abordar el tema desde la tristeza, porque muchas veces no es así. Ver la muerte como una celebración de lo que fue la vida me parece una cosa muy preciosa".

El primer cortometraje de Castilla, Aguacuario, fue proyectado en el pasado Festival Internacional de Cine de Berlín.

"Estos Festivales tan grandes te dan mucha proyección, que es lo que me importa porque el cine se hace para verse", remató.