Da imagen a ´ICONS´

La marca de ropa y equipamiento para actividades al aire libre Berghaus presentó su nueva colección "ICONS", protagonizada por uno de los líderes de la banda Oasis, Liam Gallagher.

Esta nueva línea de ropa "revive los clásicos de los 90 y devuelve el estilo atrevido a las calles", según señaló la compañía en un comunicado de prensa.

"No hay mejor marca de ropa de abrigo británica que Berghaus. Conocida por sus colores atrevidos, su tecnología de vanguardia y su rendimiento fiable, Berghaus ha sido pionera en ropa de exterior desde 1966.

Ahora, con el lanzamiento de su colección "ICONS", reinterpretan sus icónicos estilos de los 80 y 90 y reinventan clásicos como las chaquetas Trango, Mera Peak y Lumley".

COLECCIÓN INGLESA

Gallagher siempre ha sido fanático de la marca, que actualmente tiene su sede en la cercana Sunderland, Inglaterra, al grado de que usó varias de sus chamarras en gira "Be Here Now", de Oasis.

Treinta años después, el intérprete, que vuelve a estar al centro de la industria por su reencuentro con su hermano Noel, usa ahora la misma chamarra Trango actualizada, que Berghaus retoma en su colección y que cuesta, aproximadamente, unos 520 dólares, (alrededor de 10 mil 600 pesos mexicanos).

"Mi primer encuentro con Berghaus fue a través de mi hermano Noel. Compró una chamarra verde a finales de los 80 y yo siempre se la estaba robando. Estaban de moda y yo no veía la hora de tener una", reconoce Liam en el comunicado de prensa, de acuerdo con el portal NME.

"Pensé: ´Cuando sea rico y famoso me compraré una´. Finalmente lo hice y todavía la tengo. Que me hayan pedido que trabaje con ellos en su regreso significa mucho para mí".