Revelan causa de muerte Sinead O´Connor, a un año de su partida

Han pasado 367 días desde que la cantante Sinead O´Connor murió, luego de que fuera encontrada sin vida en su departamento en la ciudad de Londres, a raíz de su deceso se llegó a sugerir que se había tratado de un suicidio, pues la cantante seguía enfrentando el duelo por la partida de su hijo, Shane Lunny, quien se quitó la vida año y medio antes. Esas versiones fueron descartadas cuando las autoridades forenses aclararon que se habían tratado de causas naturales y, ahora, se da a conocer el motivo exacto.

El "Irish Independent", el periódico más importante de Irlanda, región de la que era originaria Sinead, dio a conocer que la cantante murió por la "exacerbación de una enfermedad pulmonar, obstructiva crónica", un "asma bronquial" y "una infección leve del tracto respiratorio inferior".

El diario irlandés obtuvo una copia del certificado de defunción de la música este sábado, a sólo un día que se cumpliera un año del primer aniversario luctuoso de O´Connor.

Según información del "Independent", fue apenas el pasado miércoles, 24 de julio, cuando el primer esposo de Sinead, el baterista John Reynolds, logró registrar el acta de defunción de la madre de Jake, el primogénito de la cantante, pues finalmente se estableció cuál fue la causa exacta del suceso.

Cabe destacar que Sinead siempre residió en su natal Irlanda, pero días antes de que se produjera su deceso viajó a Londres, para permanecer una temporada en su departamento, ubicado en la zona residencial de Herne Hill.

Fue encontrada inconsciente minutos antes de las 11:00 horas, instantes en que las autoridades londinenses recibieron una llamada proveniente de su propiedad.

Pese a que O´Connor atravesaba el duelo por la muerte de Shane, su hijo de 17 años, que decidió quitarse la vida un año y medio antes, en enero del 2022, había compartido en sus redes sociales que estaba escribiendo música nueva y deseaba emprender una gira en 2024, lamentablemente, ya no le fue posible.

La creadora de temas como "Nothing compares to you" dedicó un mensaje a Shane poco antes de morir, en el que destacaba que, con su muerte, se llevaba la mitad de s u vida, por el gran amor incondicional que se profesaban uno al otro.

"He estado viviendo como una criatura nocturna no-muerta desde entonces. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma.

"Éramos un alma en dos mitades, él fue la única persona que alguna vez me amó incondicionalmente, estoy pérdida en el bardo sin él".