En ninguna de mis relaciones le he sido infiel a nadie: Irina Baeva

El martes pasado Gabriel Soto daba a conocer, en un comunicado conjunto, su ruptura con Irina Baeva, con quien tuvo una relación de cinco años.

Después comentó el 20 de julio a las afueras del Teatro Centenario Coyoacán que su relación ya arrastraba varios problemas y que intentaron solucionarlos con terapia en pareja; además, cuando le preguntaron si Irina le había sido infiel, dijo que él no podía responder por las acciones de los demás, abriendo una posibilidad a que así haya sido.

Sin embargo, la actriz rusa aseguró, en una entrevista exclusiva para la revista Hola!, que la ruptura le tomó por sorpresa e incluso días antes de la noticia estaban juntos.

"El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí.

"Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja, no hay forma de que voltée a ver a un lado pero ni por error, simplemente eso no existe", aseveró la estrella de 31 años.

La protagonista de Aventurera insistió que cuando ella comparte su vida con alguien y construye una familia, no hay nadie más que su pareja.

SU HISTORIA JUNTOS

Los actores se conocieron en 2016, durante las grabaciones de la telenovela Vino el Amor (2016). Dos años después formaron parte del elenco de la obra de teatro ¿Por Qué los Hombres Aman a las Cabronas?

La convivencia entre ambos aumentó y se enamoraron mientras Soto se separaba de su ex esposa Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas, Alexa Miranda y Elisa Marie, de 10 y 15 años, respectivamente.

Después de dos años de casados y nueve de relación, Soto anunció su separación de Bazán en noviembre de 2017.

Fue en febrero de 2019 cuando ambos confirmaron su romance con una foto en San Valentín. Irina fue señalada como la tercera en discordia en esa relación.

Tras superar un periodo de críticas, se comprometieron en 2020, pero la boda nunca se realizó: primero por la cuarenta de Covid-19 y después porque quisieron casarse en Acapulco, pero la familia de Baeva no podía viajar a México por el conflicto bélico de Rusia, su país de origen, con Ucrania.

En 2022 surgieron rumores de que Soto había tenido una relación con la actriz Sara Corrales mientras protagonizaban la telenovela Mi Camino es Amarte.

Este año, Soto actuó en la obra El Precio de la Fama y se le relacionó sentimentalmente con su compañera Cecilia Galliano. Hasta el momento, negaron el romance y aseguraron que es un truco publicitario.

Irina y Gabriel dejaron de comentarse en Instagram y compartir fotos juntos, algo que era habitual entre ellos. El actor comentó en entrevistas que llegaron a estar separados debido a que Baeva tomó unas vacaciones para estar unida a su familia.

La última fotografía que compartieron juntos fue el 21 de abril, durante el festejo del cumpleaños 49 de él. Soto y Baeva dejaron de seguirse en las redes sociales.

Él ha empezado a borrar las fotografías que tenía en común mientras ella conserva todas.





EN CONTACTO CON SU FAMILIA

En junio pasado, Soto se reunió con Geraldine Bazán para celebrar la primera comunión de su hija Alexa Miranda. Mientras ella posteó la foto de toda su familia, el actor solamente publicó la foto con sus hijas.

Por ahora, Gabriel está pasando su duelo rodeado de sus hijas y el resto de su familia.