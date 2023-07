Demi Lovato se pone rockera

Guadalajara, Jalisco

Darle nueva vida a las canciones que jugaron un papel tan importante en mi carrera me ha permitido sentirme mucho más cercana a mi música que nunca antes", Demi Lovato, Cantante,

Demi Lovato está lista para emocionar a sus seguidores con el lanzamiento de una colección única. La artista anunció que lanzará versiones regrabadas en estilo rock de sus mayores éxitos en un álbum llamado Revamped. Este proyecto está programado para su lanzamiento oficial el 15 de septiembre.

El anuncio llegó acompañado de un video teaser compartido por Lovato en sus redes sociales. En este adelanto, la cantante presenta un avance de una nueva versión de su exitoso tema de 2017, "Sorry Not Sorry". En esta ocasión, la canción cuenta con la destacada participación del reconocido guitarrista de Guns N´ Roses, Slash.

ENTUSIASMADA

Lovato expresó su entusiasmo por darle nueva vida a las canciones que desempeñaron un papel tan importante en su carrera.

"Darle nueva vida a las canciones que jugaron un papel tan importante en mi carrera me ha permitido sentirme mucho más cercana a mi música que nunca antes", escribió la cantante en Twitter.

La versión rock de "Sorry Not Sorry" muestra a Demi Lovato en su máximo esplendor vocal, con el apoyo de Slash y una producción renovada a cargo de talentosos productores como Warren ´Oak´ Felder, Keith "Ten4" Sorrells y Alex Nice.

SIN MUCHOS DETALLES

Hasta el momento, la lista completa de canciones del álbum de 10 temas aún no ha sido revelada, pero se espera que Demi reinterpretará sus canciones más emblemáticas con una perspectiva fresca y actualizada que refleje su visión artística actual.

Esta no es la primera incursión de Lovato en el mundo del rock. Durante su gira de 2022 en apoyo de su álbum HOLY FVCK, la artista interpretó versiones rockeras de sus canciones, adelantando así lo que vendría en Revamped. En esta gira, Demi colaboró con destacados artistas como Yungblud, Royal & the Serpent y Dead Sara. Además, la banda que la acompañaba en el escenario estaba compuesta exclusivamente por talentosas mujeres, lideradas por la aclamada guitarrista de rock Nita Strauss.