Adrián Marcelo le responde a Gala Montes

Adrián Marcelo ha vuelto a generar controversia, esta vez tras lanzar un fuerte mensaje a Gala Montes como respuesta a una indirecta que la actriz lanzó en las redes sociales y en la que dejaba entrever que el youtuber estaba obsesionado con ella, pues la ha mencionado en varias ocasiones.

El enfrentamiento entre Adrián y Gala se originó durante su estancia en el reality show "La casa de los famosos México". Desde el principio, ambos tuvieron fuertes enfrentamientos verbales, que culminaron con los señalamientos de que el creador de contenido ejercía violencia de género, mismos que ocasionaron su salida voluntaria.

El programa llegó a su fin el pasado 29 de septiembre; sin embargo, lo polémica continúa.

Recientemente, en su podcast "Hermanos de Leche", Marcelo revivió su experiencia en el programa y habló, entre otros personajes, sobre su excompañera. La actriz, sin mencionar directamente al influencer, respondió a los comentarios utilizando una imagen de la película "Chicas Pesadas" y en la que incluía la famosa frase: "¿por qué estás tan obsesionado conmigo?".

Lejos de ignorar la publicación, el también influencer decidió responder públicamente, pero sus palabras dividieron la opinión de los usuarios, pues no sólo criticó a Gala, también se lanzó contra Arath de la Torre, llamándolo "imbécil".

El regiomontano recordó que, a pesar de su salida del proyecto, tanto la actriz como el conductor continuaron hablando mal de él y poniéndole apodos, algunos bastante graves. Por lo que él hará lo propio y se referirá a ella cada vez que quiera y como quiera, aprovechando que ya no hay una producción que esté detrás de ellos:

"En la vida real, no tienes una producción que te cobije. Ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá, afuera, es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje", escribió.

En su mensaje, Marcelo fue claro al señalar que Gala debería bloquearlo si no quiere leer sus críticas, pues no piensa detenerse: "Bloquea todo lo que tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada", agregó de manera contundente.

Como era de esperarse, las respuestas de los usuarios no tardaron en aparecer, y aunque muchos defendieron a Gala, también hubo quienes le expresaron su total apoyo al youtuber.

"Quiere llorar 'El chanclas'", "Imagínate defender el humor negro y ofenderte porque te digan 'El chanclas'", "Ahora dilo sin llorar, campeón", "Mi hermanazo. No tienes que fingir. Solo ve y dile que te encanta", "Se viene lo bueno", "Este es el verdadero uno por uno", "Respuesta magistral", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.