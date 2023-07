Envuelta en un escándalo de santería

Ciudad de México

Como si no fuera suficiente la polémica en la que se ha visto envuelta Galilea Montijo por su conducción en "La casa de los famosos", ahora la presentadora enfrenta un nuevo escándalo, y es que está siendo acusada de hacerle brujería a Miguel Ángel Monfort, exparticipante de "Bailando por un sueño" y con quien habría tenido una breve relación sentimental.

Galilea y Miguel Ángel se conocieron en 2005, cuando ambos fueron pareja de baile en la segunda edición del reality de Televisa; la química traspasó la pista y, de acuerdo con el joven, iniciaron un intenso romance. Pero al igual que su futuro en el concurso de baile, su noviazgo no prosperó y terminaron después de un tiempo.

Ahora, el actor y modelo regio señaló que Montijo lo embrujó para que su carrera profesional no prosperara, y que fue gracias a un famoso vidente que supo lo que le habían hecho.

"Me realizó una limpia. Mientras me canalizaba me hablaba de una exnovia, quien me bloqueaba caminos. Me la describió y mi sorpresa fue muy fuerte. Supe que era Galilea Montijo", dijo Monfort en entrevista con TVNotas.





El también bailarín aseguró, además, que estaba al tanto de que Montijo practicaba la santería, y lo respetaba, pero no sospechaba que lo usaría en su contra: "Sí, sabía que era santera, pero no pensé que fuera capaz de bloquearme el camino. Yo respetaba su religión, pensé que utilizaba la santería para limpiar energías feas", agregó.

Las declaraciones de Miguel Ángel no tardaron en llegar hasta los oídos de la conductora de "Hoy". La mañana de este martes, durante el matutino, hizo algunas bromas al respecto; sin embargo, fue hasta finalizada la emisión que Gali habló con los medios para aclarar lo publicado.

Ya un poco más seria, la tapatía se dijo completamente desilusionada de su expareja de baile, a quien, reveló, decidió ayudar, a pesar de que no ganaron el concurso.

"Me saca mucho de onda estos comentarios, porque lo único que hice por él, si se acuerdan fue mi pareja en ´Bailando por un sueño´. De mi bolsa pagué el tratamiento de su hermano para que volviera a caminar, porque ése era su sueño", dijo en declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz.





Aunque no habló del supuesto romance, sí le mandó un mensaje al actor y le expresó que a pesar de todo, si en algún momento necesita su ayuda, puede contar con ella: "Si no tiene chamba, con mucho gusto que me marque y lo ponemos a chambear. Fue un dinero que en ese momento tenía, estaba metidísima con su sueño, gracias a Dios lo pude hacer", finalizó.