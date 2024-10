Unión de celebridades contra retórica antiinmigrante de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Figuras como Los Tigres del Norte, Álex Lora, Los Ángeles Azules, Motel y Michelle Maciel se unieron al movimiento "Ya Estuvo" para condenar la retórica antilatina y antiinmigrante de la campaña política de Donald Trump en Estados Unidos.

Bajo la premisa de que la dignidad de los migrantes latinos no está a discusión, las celebridades exigieron respeto para aquellos que emprendieron el sueño americano.

"Los políticos pueden debatir los problemas, pero la dignidad del inmigrante mexicano no está a debate. Nuestra industria necesita ponerse de pie porque no existiríamos sin los inmigrantes que están siendo arrastrados por el lodo por la campaña de Trump", expresó Jason Garner, ex CEO de Global Music de Live Nation y actual manager de Maná y Alejandro Fernández, dos de las figuras que participan en el video lanzado ayer.

En el clip, se recupera la frase que emitió Trump sobre que México manda a EU lo peor, vendedores de drogas, criminales y violadores, además de otros videos racistas.

"Los inmigrantes son nuestra familia. Nuestro silencio permite que sean atacados. Hoy, alzamos en conjunto nuestras voces para decir: ¡Ya estuvo!", expresa el video de la campaña, donde aparecen Kate del Castillo, Ramón Ayala, Edén Muñoz, María José, Chiquis Rivera, Río Roma, Paquita la del Barrio, entre otros.

Fieles a su estandarte migrante, Los Tigres del Norte sintieron la necesidad de sumarse a la campaña para que ejercer el voto de manera informada.

"Las personas que ya están radicadas aquí y que tienen documentación pueden ser ese puente de comunicación porque se vienen elecciones complicadas. Si el opositor gana, tendremos muchos problemas", reflexionó Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte.

Lora, líder de El Tri, consideró absurdo culpar a los migrantes de los problemas que suceden en Estados Unidos.

"El Tri siempre ha tenido esa bandera de que somos la raza que ha hecho que ese país sea la mayor potencia del mundo.

"Es una falta de criterio no ver las cosas como son. No puedes echarle la culpa a las personas que están trabajando y decirle 'es tu desgracia'. Si la raza te está ayudando a llevártela menos pesada, deberías agradecerle y apapacharla", sentenció Lora.

Elías "El Doc" Mejía, integrante de Los Ángeles Azules, resaltó las dificultades que atraviesan los migrantes para alcanzar el sueño americano.

"Somos testigos del sufrimiento de nuestros hermanos migrantes, de lo difícil que es dejar su país en busca de la oportunidad de enviar dinero a sus familias y de cómo trabajan de sol a sol de la forma más honrada, los migrantes latinos merecen respeto", advirtió Mejía.

Michelle Maciel y Rodrigo Dávila (Motel) invitaron a reflexionar sobre la discriminación contra los mexicanos y a poner atención a la agenda migrante.

"Desde el momento en que a nosotros nos piden visa para pasar a Estados Unidos y a los de Estados Unidos no se les pide, hay suficiente discriminación. Los gringos que vienen a México quieren que hables en inglés, pero si uno habla español allá, se ofenden. Hace falta más apoyo y empatía hacia la situación que hay en México", dijo Maciel, quien también sale en el clip.

"Es un problema que de alguna forma teje y toca a muchos países de la región que habitamos. No me toca ser un latino en Estados Unidos, pero soy un latino viviendo en México; y la migración es parte importante de la agenda social que me importa y con la que conecto", subrayó Dávila.

Las elecciones en EU se realizarán el 5 de noviembre, con Trump enfrentando en la carrera presidencial a Kamala Harris.





ASÍ LO DIJERON

- "El racismo tiene una fuerza muy grande porque nos lastima mentalmente a cada uno de nosotros cuando somos discriminados por nuestra raza". Jorge Hernández, músico Los Tigres del Norte

- "La raza es la que ha puesto en alto a nuestro patria allá". Álex Lora, líder de El Tri