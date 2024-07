Concientizan con ‘tocada’

El domingo 21 de julio el Teatro Experimental del Parque Cultural de Reynosa fue el escenario perfecto para que los grupos Retro Star Rock y Jurassic Band realizarán un concierto a favor de la Casita Verde Reynosa para recaudar alimento para los animales y donarlo a dicho albergue que cuida a más de cincuenta animalitos de diversas especies y las familias de esa ciudad acudieron al llamado de la música y del amor por los animales.

Los eventos con causa en el Parque Cultural Reynosa buscan concientizar a la comunidad sobre la importancia de apoyar causas diversas y los artistas de Reynosa, en este caso músicos reconocidos de la ciudad apoyaron esta propuesta realizando un concierto de rock clásico de los 80s y 90s dando al público un momento de esparcimiento en el que familias completas acudieron para aportar a la causa y disfrutar de la música de estos grupos.

GRAN CONCIERTO

El concierto se presentó en el Teatro Experimental iniciando con el grupo Retro Rock Star con la canción “War Pigs” del grupo Black Sabbath formada en el año de 1968 para así dar un recorrido por la música de Guns and Roses interpretando las canciones “Welcome to the jungle”, “Knocking on heavens door” y el himno de esta banda norteamericana “Sweetchild o´mine” así como canciones de Iron Maiden y The Doors en la voz de Ivan Black acompañado por Roberto de León en el bajo, Rambo Deleza en la batería y Benjamín Torres en la guitarra quienes llenos de energía recibieron al público que respondió con entusiasmo al escuchar la música.

La segunda parte del concierto estuvo a cargo del grupo Jurassic Band quienes arrancaron su participación con la energía al máximo también al iniciar el concierto con la canción “I hate myself for loving you” de la cantante Joan Jet considerada un icono femenino del rock para seguir con temas como “Dreams” de Cramberries y “Bring me to life” de Evanescence en la voz de Nahara Cárdenas acompañada por Luis Eduardo Pérez en la guitarra, repitiendo en el bajo Roberto de León “La Loba”, y Heriberto Ramírez en la batería quiénes también inundaron de energía el escenario.

Les invitamos a seguir las redes sociales del Parque Cultural Reynosa para conocer la cartelera de actividades de verano.

Retro Rock Star.

COMPARTEN MENSAJE

Los grupos con esta acción también comparten el mensaje de que no hay ayuda ni esfuerzo que no sea valioso para apoyar a nuestros amigos de cuatro patas y que mejor apoyando a los albergues de nuestra ciudad que están a cargo de personas comprometidas con la causa quienes merecen el apoyo de comunidad que también ama a sus mascotas porque compartiendo un poco entre todos se logra mucho.