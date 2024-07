Coco Máxima también cree que Soto no es el indicado para Irina Baeva

Coco Máxima, una de las actrices que ha recibido las mejores críticas por su actuación en "Aventurera", defiende el desempeño de Irina Baeva, pues no sólo la considera una mujer muy talentosa, sino llena de otras tantas virtudes, por lo que opina que no existe el hombre perfecto para ella.

Mientras la opinión pública y algunos medios ponen en duda el talento de Irina, al menos para dar vida a Elena Tejero, sus compañeras de la obra salen en su defensa y acentúan todas las cualidades con las que la rusa cuenta.

Ya no sólo se trata de Olga Breeskin, que ha descrito a la joven como una gran artista, sino que ahora es Coco Máxima quien reconoce el talento a Baeva.

Eso no fue todo, sino que Coco coincidió con la violinista que, hace unos días, dijo que era una lástima que la Irina se hubiera enamorado del hombre incorrecto, debido a que su pareja no la trataba bien.

Máxima opinó que no existe un hombre que merezca a la actriz rusa, ya que ella cuentas con un sinfín de cualidades con las que pocos podrían contar.

"Siento que nadie es el adecuado para Irina, Irina es un mujeron, espectacular, divina, superatenta, cariñosa... creo que no sé si exista un hombre que nos merezca", destacó.

La famosa influencer también expresó que espera que todo lo que dice entorno a la relación de Baeva y Soto sean rumores.

"Yo no sé nada de eso, espero que no sea así, que sea un chisme, que nada más sea un rumor, de corazón deseo que no esté pasando eso", precisó.

Y negó que la actriz esté pasándola mal por las críticas y comentarios negativos que ha recibido por su trabajo, pues destacó que cuando suben al escenario se olvidan de todas sus penas.

"Las tres mujeres que estamos somos superunidas, una relación superlinda de camerino, cuando llegamos ahí, a todas se nos olviden nuestros problemas, a todas se nos olvida que está sucediendo allá afuera, simplemente disfrutamos, nos queremos, compartimos y lo damos todo", señaló.

Además, pidió a las personas que han criticado la puesta en escena, producida por Juan Osorio, que no hagan comparaciones entre las actrices que han participado en diferentes versiones de "Aventurera", pues cada una tiene un toque personal que inyectar al proyecto.

"A mí no me gusta que estén comparando, somos mujeres superdiferentes todas, disfruten a todas y cada una, por favor, ya digan cosas bonitas de todas, somos mujeres, le estamos echando ganas y somos bien guerreras".