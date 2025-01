La valiente lucha de Alexa Hoffman por justicia y verdad

Por: El Universal

Enero 21, 2025 - 11:02 a.m.

Alexa Hoffman no desea que su papá, el actor Héctor Parra salga de la cárcel, la joven de 23 años, que acusó a su padre de abuso sexual y corrupción de menores habló sobre la reducción de la condena de Parra, dejó claro que no le interesa su dinero y confesó que le da pavor pensar que su papá quede en libertad.

La hija de la actriz Ginny Hoffman compartió un video en el que comentó su punto de vista sobre el avance de su caso que mantiene al actor Héctor Parra en prisión desde hace tres años.

La condena de Parra se redujo a 12 años y seis meses de prisión, además de una multa de 78 mil 885 pesos, más 109 mil 200 por reparación de daños.

Alexa lamentó que la sociedad la señale y la vulnere y que por ello se ha mantenido en silencio; aseguró que la denuncia la hizo cuando tenía 18 años, por lo que su mamá no ha tenido nada que ver con ello.

Dijo que el que a su papá se le hayan bajado la condena no hace menos real lo que ella vivió y no lo hace menos culpable a él, y dejó claro que no quiero dinero sucio de gente que hace daño, "ni quiero ni lo necesito"

Alexa fue clara al decir que no desea la libertad de su padre, lo cual no deja de ser una posibilidad, pues Daniela Parra, hija mayor del actor, sigue haciendo todo para obtener la libertad del actor.

"No quiero su libertad, no quiero la libertad de mi papá porque tengo verdadero pavor, y el daño que me ha hecho no se puede cuantificar, no le puedo poner un precio al daño que se me hizo de chiquita y que me sigue haciendo hasta la fecha de la forma en la que se puede. No sé qué haría si lo liberaran", confesó.

Hoffman comentó que el miedo que tiene de que su padre pueda quedar libre es porque no sólo le hizo daño a ella, sino supuestamente a otras personas.

"Me da pavor que esté en la calle, me da pavor salir y encontrármelo, me da pavor lo que pueda hacer si está suelto, es un riesgo para mi y para la sociedad; no saben a quién están defendiendo, es una persona que no sólo me ha hecho daño a mi, le ha hecho daño a muchísimas personas".

-------Alexa intenta rehacer su vida

Alexa se disculpó por trabarse, confesó que "estaba temblando" porque hablar no era lo suyo, y que ha tratado de estar alejada de su caso, por extraño que parezca, pues intenta retomar su vida con ayuda de expertos que la han ayudado.

"Estoy intentando rehacer mi vida, estoy luchando por sobrevivir, estoy tomando mis medicamentos, estoy acudiendo a mis terapias, haciendo lo que me dicen mis psicólogos".

La hermana de Daniela Parra confesó que de haber sabido lo mucho que la iban a criticar le hubiera gustado que su padre Héctor Parra hubiera tenido un juicio público, para que la gente viera sus audiencias porque ahí está la verdad.

"La verdad está de mi lado; estoy del lado de los buenos, estoy rodeada de muchas cosas buenas", expresó.

Alexa acompañó su video de un extenso mensaje en el que agradeció a su abogada, a su novio y a sus amigas por el apoyo, también agradeció especialmente a su madre Ginny Hoffman "por ser la mejor mamá del mundo, que nada te tumba por luchar conmigo y por mí cada segundo, sin importar nada y ponerme antes que todo".

En el mensaje de Alexa Hoffman se lee:

"La desinformación y mentiras no son un juego, y menos en estos casos; las burlas a la salud mental tampoco. Los daños de un padre a una pequeña, son y serán incuantificables. ¿Que la he regado en muchas cosas? Claro, y seguramente lo seguiré haciendo porque soy humano y voy aprendiendo en el camino; porque no soy la víctima perfecta, ni lo seré, porque no existen; simplemente soy víctima y sobrevivo y actúo con lo que puedo y tengo. Por favor investiguen de fuentes confiables lo que escuchan, porque por lo menos en este caso, se ha desinformado como no se lo imaginan".