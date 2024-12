Supervisó todo: Al pendiente de su historia

Por: Agencia Reforma

Diciembre 31, 2024 -

El director James Mangold está logrando con Un Completo Desconocido (A Complete Unknown) que se experimente una nueva fascinación colectiva por Bob Dylan en Estados Unidos, algo que no se había presentado desde 1965.

Con una aprobación de 96 por ciento en Rotten Tomatoes, esta cinta protagonizada por Timothée Chalamet hace un retrato convincente y realista del músico, pero para lograrlo, y gracias a la pandemia por Covid-19. Dylan, objeto de este biopic, asesoró el guion de su biofilme.

Cuando Mangold se unió al proyecto, sintió que el guionista Jay Cocks tenía "las manos atadas", pues el equipo de Dylan estaba preocupado por lo que pudieran contar.

MUY REAL

"Había un nivel en el que el guion se saltaba los primeros años. Empezaba con Woody (Guthrie, a quien Dylan buscó por primera vez en 1961) y llegaba hasta 1964 casi de inmediato. Sentí que había algo en ver las etapas de transición de Bob, pero también las relaciones, románticas, sexuales y de otro tipo, con las mujeres de la película", comentó a Variety.

Con la Covid-19, el realizador recibió una llamada de Jeff Rosen, mánager de Bob, diciendo que su cliente había cancelado su gira debido a la pandemia y como no tenía nada que hacer en ese momento, se ofreció a leer el guión que tenía nervioso a su equipo.

CUIDO SU REPRESENTACIÓN

"Entonces lo leyó, y le gustó, y eso lo cambió todo. Eso entonces instigó la serie de reuniones conmigo y Bob leyó la película que viste. No creo que tuviera un problema con la forma en que estaba siendo representado, porque creo que lo vio como esencialmente: Yo no tenía una agenda, y yo no estaba escogiendo un lado. Por lo que percibí estando con él, eso es lo más importante: que haya una neutralidad que permita a cada uno averiguar lo que piensa a partir de las circunstancias que se dieron", agregó.

El cineasta compartió que, aunque el intérprete de "Like a Rolling Stone" lo apoyó en el guion y su mánager se convirtió en productor ejecutivo, no hubo sesgo al contar el meteórico ascenso de un cantante de folk de 19 cuyas canciones y mística se convirtieron en un fenómeno mundial que culminó en 1965, en su actuación en Newport Folk Festival.

CONVINCENTE

Esta cinta protagonizada por Timothée Chalamet hace un retrato convincente y realista del músico Bob Dylan.