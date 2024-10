Se arrepiente Billie Eilish de hablar de su sexualidad

En diciembre del año pasado, Billie Eilish se declaró "queer" en una entrevista con la revista Variety. Ahora, la cantante dice arrepentirse por haber hecho públicos los detalles de su vida amorosa.

La intérprete habló con recientemente con la revista Vogue sobre lo difícil que ha sido para ella salir con alguien en medio de su efervescente fama y la enorme atención mediática que carga a sus espaldas.

"Deseo que nadie supiera nada sobre mi sexualidad ni nada sobre mi vida amorosa. Nunca, nunca, nunca. Y espero que nunca más lo vuelvan a hacer. Y nunca más volveré a hablar de mi sexualidad. Y nunca más volveré a hablar de con quién estoy saliendo", puntualizó Eilish, de 22 años.

"Supongo que también subestimo que las cosas que digo se convertirán en las noticias más importantes del mundo entero. Pero también siento que el que la gente observe cada uno de mis movimientos es algo muy antinatural".

A finales del año pasado, la autora de "Ocean Eyes", "Bad Guy" y "What Was I Made For?", le dijo a la revista Variety que le atraían físicamente las mujeres, pero que a la vez la intimidaban.

Durante la alfombra roja del evento Hitmakers, ese mismo mes, le dijo a la misma publicación que creía que la gente, sus fans, sabían que ella era "queer", y por eso nunca había hablado públicamente al respecto.