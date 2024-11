Billie Eilish pide a fans que voten por Kamala Harris

A un día y medio de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Billie Eilish aprovechó el micrófono en un show en Atlanta para pedirle a sus fans que voten por la candidata demócrata, Kamala Harris.

De acuerdo con Rolling Stone y videos de usuarios en redes sociales, la cantautora hizo una pausa en su concierto de este domingo en el State Farm Arena de Atlanta para exhortar al público a que salga a las urnas.

"Los tiempos son realmente aterradores y hay mucho en juego. Sé que si estás en esta sala y me apoyas, apoyas a las mujeres y espero que votes por Kamala Harris", dijo Eilish, de 22 años, en un video de TikTok posteado por el Partido Demócrata de Estados Unidos en sus redes oficiales.

"Mira a todas las mujeres aquí. Hazles saber que te preocupas por ellas. No voy a seguir, pero realmente te imploro que salgas y votes porque realmente, realmente importa. Este es un momento realmente muy importante para nosotros".

Eilish, quien se encuentra de gira por Norteamérica con su "Hit Me Hard And Soft Tour", ya había apoyado a Harris en el pasado.

En septiembre, ella y su hermano Finneas compartieron un video para celebrar el Día Nacional de Registro de Votantes y revelaron que votarían por la demócrata y su compañero de fórmula, Tim Waltz.

"Ellos están luchando para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia".

Después del apoyo, la campaña oficial de Kamala Harris publicó un comercial que incluía el sencillo de Eilish de 2018, "When the Party's Over", que hablaba sobre la revolución de los derechos reproductivos en EU.