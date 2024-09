Barbra Streisand: Compartirá su vida

La cantante, actriz y directora Barbra Streisand comienza la producción de un documental sobre su vida y carrera, bajo la dirección de Frank Marshall (The Beach Boys, el Documental, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart) y la producción de Alex Gibney (Steve Jobs: El Hombre Detrás de una Mac, Sinatra, Todo o Nada).

Este proyecto, anunciado por Sony Music Vision en colaboración con Columbia Records, promete una exploración exhaustiva de la trayectoria de la artista, con acceso a sus archivos personales y grabaciones de sus proyectos actuales.

El documental seguirá el camino de Streisand desde su infancia en Brooklyn hasta su ascenso en los clubes nocturnos de Nueva York. Destacará su aclamada actuación en el musical original de Broadway Funny Girl, que fue adaptado al cine en 1968, donde obtuvo un Óscar por su interpretación de Fanny Brice.

En un comunicado de prensa, Streisand expresó su deseo de compartir el contenido almacenado en su archivo.

"Durante años he estado pensando en la mejor manera de compartir la gran cantidad de contenido que he estado guardando de manera segura en mi archivo. Estas películas, fotos y masters de música - muchas nunca vistas o escuchadas por el público - contienen algunos de mis recuerdos más preciados. Estoy muy complacida de que el productor Alex Gibney y el director Frank Marshall hayan aceptado emprender este viaje conmigo", dijo la actriz de 82 años.

EL MEJOR EQUIPO

La producción contará con la participación de reconocidos productores y expertos en documentales musicales, además de tener el respaldo de Sony Music Vision, que se encargará de la distribución a nivel global.

El documental contará con acceso inédito a los archivos personales de Streisand, incluyendo cientos de horas de videos nunca antes vistos, fotografías, grabaciones de audio y recuerdos que abarcan su aclamada carrera.

En abril, Streisand lanzó un nuevo sencillo, "Love Will Survive", el tema de cierre de El Tatuador de Auschwitz, nominado al Emmy, y su primera grabación original para una serie de televisión.

EXPLORACIÓN EXHAUSTIVA

La actriz y cantante Barbra Streisand será el centro de un nuevo documental de varias partes que promete ser una exploración exhaustiva de su multifacética carrera.

Descubrir estos momentos extraordinarios ilustra por qué se ha convertido en un ícono perdurable para una audiencia global de todas las generaciones. - Alex Gibney / productor