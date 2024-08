Enfrenta crisis económica

Armie Hammer anunció la venta de su camioneta argumentando que no puede pagar la gasolina que le exige el vehículo en sus intentos de rehacer su vida en Los Ángeles después de enfrentar acusaciones de abuso sexual y canibalismo.

En un video posteado en Instagram el actor aseguró que ha tenido la camioneta desde 2017, pero tomó la decisión de venderla porque ha tenido que gastar entre 400 y 500 dólares desde que se mudó a California.

"Desde hace un par de semanas que estoy de regreso en Los Ángeles. Esta es mi camioneta. La compré en 2017 como regalo de Navidad para mí, porque he tenido camionetas pickup durante mucho tiempo y la he amado intensamente, la he llevado de campamento y de un lado a otro del país varias veces y en viajes largos por carretera... Pero desde que regresé a Los Ángeles, le he puesto alrededor de 400 o 500 dólares de gasolina y no puedo pagarla", comentó.

Durante el video, la estrella de Call Me By Your Name añadió que llevó el vehículo a una agencia de compra venta de autos usados para ofrecerla, mostrando algunos detalles de los interiores y recordando algunos viajes que pudo lograr con ella.

"Brindo por nuevos comienzos. Será mi cumpleaños. Así que el 28 de agosto comenzaré mi cumpleaños en un auto nuevo, en un departamento nuevo, en una nueva vida en Los Ángeles. Muchas gracias. Me has ayudado mucho y lo agradezco todo. Espero que cuides igual de bien a la próxima persona", dijo el famoso dándole algunos golpes al volante.

Hammer decidió volver al ambiente de Hollywood después de vivir un tiempo en las Islas Caimán al ser exiliado debido a las acusaciones en su contra, registradas en 2021.

En los últimos meses Armie ha confesado en entrevistas que busca rehacer su carrera artística luego de que le desestimaran los cargos de delitos sexuales.